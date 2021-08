Jueces plantean una reforma exprés para la elección del CGPJ

madrid – La Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI) plantean que es posible reformar de forma rápida la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para cambiar el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) –de modo que los 12 de origen judicial sean elegidos por los propios jueces– antes de proceder a la renovación pendiente de este órgano. Los portavoces de ambas asociaciones, Jorge Fernández Vaquero y Concepción Rodríguez, así lo señalaron al recordar que en apenas un mes, el Gobierno y sus socios fueron capaces de reformar la misma ley orgánica para impedir que el órgano de gobierno de los jueces pudiera realizar nombramientos estando en funciones.

Descartan que la renovación de la norma, aunque sea orgánica, deba moverse en parámetros más amplios siempre que exista voluntad política para llevarla a cabo. Insisten en que, en el punto actual de casi tres años de CGPJ sin renovar, debería irse al origen del problema, esto es el sistema de elección de vocales, y resolverlo antes de proceder a la renovación que se encuentra estancada desde diciembre de 2018. La posición de ambas asociaciones es diferente a la defendida por la progresista Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD), que recientemente hizo público un escrito al líder del PP, Pablo Casado, en el que le insta a propiciar la renovación del CGPJ. Afirman que no hay excusas que justifiquen la falta de acuerdo, "tampoco el veto a jueces que condenaron a su partido por corrupción".

Según señaló Fernández Vaquero, "estar ahora obsesionados por renovar el Consejo en el punto en el que esta es como tener un paciente en UCI con fiebre y sólo preocuparte de la fiebre". Para el portavoz de AJFV la falta de legitimad del CGPJ a día de hoy es tan grande que no se recupera simplemente renovando el órgano. "El PP dificulta la renovación porque le interesa, pero lo grave no es eso, es que puede hacerlo si interesa, de ahí la importancia de renovar el sistema", añadió. Por ello, el mensaje fundamental de esta asociación, la segunda en número de afiliados tras la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) es el de señalar que "los que ponen el foco en la renovación y no ponen el foco en la reforma es porque tienen otros intereses", como son los de retener la parcela de poder que permite a los partidos políticos el actual sistema de designación parlamentaria.

Sistema "caduco" Con esta opinión coincide Concepción Rodríguez, presidenta del Foro Judicial Independiente (FJI), que entiende que los que piden simplemente renovar y no ir a una reforma "lo que quieren es mantener cinco años mas el control del órgano de gobierno de los jueces", un sistema "caduco, que ha fracasado y de hecho cada vez que hay que renovar es un follón". Señaló incluso que, a nivel interno, Jueces para la Democracia votó que los vocales de procedencia judicial debían ser elegidos directamente entre jueces y magistrados. "No perder el control político", sentencia. Rodríguez recuerda en ese punto que en octubre de 2020 se hizo una macroencuesta por Metroscopia que tuvo como resultado que más del 90 por ciento de la Carrera pedía que los 12 vocales jueces fueran elegidos directamente entre miembros de la Carrera, "como ocurre en el resto de cuerpos del Estado, pues los fiscales eligen el Consejo Fiscal", tal y como añadió.

Otra cuestión destacada por ambas asociaciones de magistrados son las exigencias de Europa en el mismo sentido. Según recordaron, el comisario europeo de Justicia Didier Reynders ya ha puesto de manifiesto en varias ocasiones que deben ser los jueces y magistrados los que elijan al menos a la mitad del Consejo, y España debería hacer las reformas necesarias. Lo mismo señalaron sobre las últimas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), la Comisión de Venecia y el Consejo de Europa, que en diferentes documentos han señalado que el sistema español puede dañar a la independencia judicial.

Consejo General del Poder Judicial

Robles critica el "bloqueo" del PP

"Cumple con su trabajo". La ministra de Defensa, Margarita Robles, no cree que el poder judicial se haya convertido en la oposición al Gobierno después de las resoluciones contrarias a las decisiones del Ejecutivo de Pedro Sánchez que han emitido en los últimos meses, la última, la del Tribunal Constitucional anulando el confinamiento de la primera oleada de la pandemia. En su opinión, el poder judicial "cumple con su trabajo que es aplicar las leyes". Pero la ministra sí critica al Partido Popular por "bloquear" la renovación del CGPJ y pregunta a su presidente, Pablo Casado, cuándo ha decidido que se debe cambiar el sistema de elección del Consejo, si lleva dos años negociando con el sistema actual y "no ha puesto ningún inconveniente".