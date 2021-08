La Moncloa loa el “clima de buen entendimiento” con el Govern

pamplona – Desde la Moncloa se valora "el clima de buen entendimiento" con el Govern que preside Pere Aragonès. La delegada del Gobierno en Catalunya, Teresa Cunillera, subrayó ayer el avance que supuso la celebración y los acuerdos alcanzados en la reciente Comisión Bilateral Estado-Generalitat en tanto que es una muestra de "compromiso con el diálogo" que ambos ejecutivos sean capaces de reunirse cada seis meses. "Lo importante es sentarse a hablar porque si no lo haces seguro que no solucionas nunca", subrayó, recordando que este foro sectorial no se había desarrollado desde 2018 y ahora, sin embargo, ya se han puesto en marcha varios grupos de trabajo para analizar traspasos pendientes, entre otras cuestiones, así como la inversión de 1.700 millones para la ampliación del aeropuerto de Barcelona-El Prat, que trae en jaque al socio de coalición del Gobierno de Pedro Sánchez, Unidas Podemos. "Ahora toca trabajar de cara a la próxima Bilateral. Si cada seis meses somos capaces de hacer una reunión será que somos capaces de tirar adelante el compromiso del diálogo, y eso es una buena noticia", remarcó la delegada del Gobierno.

Cunillera aprovechó para dar cuenta del informe de cumplimiento de los compromisos del Ejecutivo español con la ciudadanía catalana entre enero y julio de este año y destacó que de los más de 1.400 adquiridos, el 32% ya estarían cumplidos y alrededor de un 90%, encaminados. Apuntó, especialmente, los 7.700 millones de euros de los fondos de recuperación europeos, que serán gestionados en un 55% por las comunidades autónomas de forma "coordinada" entre administraciones, un "reto" sobre el que se mostró optimista. "Si hay algo que está claro es que hemos sido capaces de restablecer el marco del diálogo y la cooperación", reseñó.

Sin embargo, Cunillera no pudo obviar la polémica creada por la ampliación del aeropuerto de El Prat, convencida de que será "viable" y no habrá reticencias medioambientales de la Unión Europea, y, en clara alusión a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, instó a que quien opine lo contrario debe "demostrarlo" con datos e informes contrastados. Más allá, sobre las voces discordantes con el proyecto en el seno del Gobierno por parte de Unidas Podemos, Cunillera aseguró que, a su entender, la postura del Ejecutivo es la expresada oficialmente, y surge de "poner en común todas las opiniones que puedan tener cada uno de los ministerios". La delegada se refirió al compromiso de la Generalitat y del Gobierno de Sánchez para convertir El Prat en un hub internacional que atraiga talento e iniciativas de futuro que necesitaban mejor conexión y que convertirán al aeropuerto en un lugar estratégico "para todo el Mediterráneo".

enfado de colau Colau no tardó en replicarle y afirmó que este plan es una "muy buena oportunidad para demostrar si se está al lado de la ciencia y se apuesta de verdad por una transición verde o se practica el negacionismo, con terribles consecuencias". En un mensaje en las redes sociales a raíz del nuevo informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), la regidora de Barcelona sostuvo que "ya no hay excusas que valgan: todos los gobiernos, sin excepción, debemos hacer lo que esté en nuestras manos para reducir las emisiones". En este sentido, advirtió de que "hay que hacer mucho más, especialmente por parte de aquellos gobiernos que tienen más capacidad de actuación que el ayuntamiento, como son el de la Generalitat o el del Estado", y concretó que "ahora es necesario que los principales responsables (estados y grandes empresas) aceleren la transición, reduzcan emisiones sin excusas y prediquen con el ejemplo".

Con todo, el Gobierno español ha evitado profundizar en las diferencias con su socio respecto a este asunto. "Todos sabemos que necesitamos un aeropuerto competitivo", dijo Cunillera, y añadió que lo que acordó el Govern la semana pasada en una reunión entre su vicepresidente, Jordi Puigneró, y la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, fue impulsar el proyecto de Aena, que incluye ampliar esta pista. La delegada entiende que se llevará a cabo "con toda la seguridad y todas las garantías" de sostenibilidad ambiental, e insistió: "Yo creo que el proyecto será viable". Además, Cunillera resaltó que el plan director del proyecto debe presentarse a finales de septiembre y que el plan de Aena incluye compensaciones medioambientales con 280 hectáreas. Y por todo ello, insistió en su mensaje hacia la alcaldesa y otros dirigentes de la formación morada: "Las opiniones deben estar fundamentadas en datos, en estudios, en proyectos y posibilidades reales".

El asunto también ha suscitado reticencias en el propio Govern, entre ERC y Junts, pero obedecen más al hecho de quién se apuntaría más el tanto por atar esta ampliación que cuenta, eso sí, con la frontal oposición de la CUP.

