Frontex ofrece su ayuda a los países de la UE ante una crisis migratoria afgana

El director ejecutivo de Frontex, Fabrice Leggeri, ha ofrecido ayuda a los países de la Unión Europea ante la previsible llegada de migrantes procedentes de Afganistán después de que los talibanes se hicieran con el poder del país asiático, al tiempo que asegura que el bloque ha avanzado "mucho" durante los últimos años en materia de control y vigilancia de fronteras pero tiene "deberes" que hacer en cuanto a la política de migración y asilo.

En una entrevista concedida a Europa Press, Leggeri, asegura que el organismo que dirige está "supervisando" la situación en Afganistán desde una "perspectiva estratégica" y de "análisis" de riesgos y está a la espera de tener indicaciones de los Veintisiete. "Por supuesto que Frontex, como agencia operativa, está comprometida con ayudar a los Estados miembros para gestionar sus fronteras externas", expresa, para después señalar, en cualquier caso, que hay que ser "conscientes" de que muchos de los afganos que puedan llegar a las fronteras europeas pueden necesitar "protección internacional".

Según los últimos datos, unos 4.000 afganos han cruzado de forma ilegal las fronteras europeas en la primera mitad del año, principalmente a través de la ruta del Mediterráneo Oriental y, en menor medida, desde los Balcanes Occidentales. "Podemos esperar que debido a la situación en Afganistán pueda haber más ciudadanos afganos que intenten llegar a Europa", ha apuntado.

Además, el francés ha destacado que en Irán hay 2,8 millones de nacionales afganos (de los cuales dos millones no están registrados) y otros 200.000 en Turquía, lo que a su juicio "demuestra que hay un grupo potencial de afganos que ya están fuera del país en busca de una mejor vida o protección".

En este contexto, el apoyo que la agencia puede brindar a los Estados miembros, explica, va desde el despliegue de agentes, la vigilancia fronteriza, la identificación de posibles llegadas irregulares a la UE, así como aportar imágenes por satélite de regiones vecinas y la asistencia en operaciones de deportación de migrantes que hayan sido aprobadas por las autoridades nacionales.

diferentes opciones Leggeri, que participó en la reunión telemática de ministros del Interior del pasado miércoles en la que los Veintisiete abordaron por primera vez lo ocurrido en Afganistán desde el punto de vista migratorio, señala que los socios comunitarios están discutiendo "diferente opciones" al respecto.

"Una dimensión es obviamente aportar asistencia humanitaria y protección no solo en Europa, sino también más cerca del país de origen. Pero son decisiones políticas, no corresponde a Frontex comentar o incluso contribuir", zanjad después de recordar que la agencia que dirige "no está a cargo de la política europea de asilo".

En opinión del máximo responsable de Frontex, la Unión Europea afronta la inminente llegada de refugiados afganos a sus fronteras mejor preparada gracias a los avances conseguidos desde 2015, al menos en cuanto a su capacidad para el control fronterizo. Leggeri, en concreto, defiende que el bloque en general y Frontex en particular han avanzado "mucho" en materia de control y vigilancia de fronteras. Destaca en particular las dos actualizaciones para reforzar mandato de la agencia y el "incremento sustancial" de sus recursos humanos, económicos y de "capacidades operativas".

Sin embargo, el director ejecutivo de Frontex ve en la política de asilo una laguna en el marco legislativo europeo: "En mi opinión, la UE todavía tiene que hacer algunos deberes en cuanto a la política de asilo y migración. Es un área en la que diría que debe hacerse más, pero todos sabemos que hay propuestas sobre la mesa y discusiones políticas".

Con respecto a la polémica surgida hace unos meses, que apuntaba a la supuesta participación de unidades de Frontex en devoluciones en caliente en el mar Egeo, Leggeri defiende que ni la investigación interna ni la llevada a cabo en el Parlamento Europeo demostraron la implicación de agentes del organismo en tales actividades.

La polémica provocó incluso que algunos grupos políticos de la Eurocámara, como socialdemócratas o La Izquierda, reclamasen la dimisión de Leggeri, algo que él se negó a hacer. El informe final de la comisión de investigación del Parlamento Europeo criticó la inacción de Frontex en las devoluciones en caliente, pero no hizo a la agencia responsable de violaciones de Derechos Humanos.