La presidenta Chivite, ante los disturbios: "No hay una única solución al no haber un solo origen"

El presidente del Parlamento de Navarra Unai Hualde (c) y la presidenta del Gobierno de Navarra María Chivite, acompañados del vicepresidente primero del Gobierno de Navarra Javier Remírez (d) Efe

La presidenta de Navarra, María Chivite, considera que "no hay una única solución" al problema de los disturbios en zonas de ocio porque "no hay un único origen", pero entiende que "flexibilizando aforos en cultura y deporte se dan otras opciones, alternativas para que la población pueda estar más dispersa en el espacio, no en un punto concreto".

Disturbios como los ocurridos en el Casco Viejo de Pamplona son un fenómeno "profundo, complejo y multicausal" que requiere un "análisis profundo", según Chivite, quien ha apuntado que se debe reflexionar sobre el modelo de ciudad y la gran concentración de hostelería en determinados sitios.

Las medidas que se adopten "no puede ser más que de manera transversal, amplia y participada", ha sostenido Chivite en el pleno de control al Gobierno al ser cuestionada al respecto por la portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, quien ha urgido a tomar medidas para que esta situación se detenga, medidas que garanticen la seguridad.

Barkos, quien ha reconocido que no es un problema exclusivo de Pamplona, ha subrayado el hartazgo que existe por imágenes de disturbios en espacios destinados al ocio, sucesos que ha considerado "lamentables".

Tras calificar como "vergonzoso" el balance de lo sucedido en las últimas semanas en el Casco Viejo, ha apuntado que con el inicio del curso la situación no ha mejorado, citando en este sentido los sucesos del pasado 2 de septiembre, incidentes que han llevado a los hosteleros a cerrar este jueves como medida de protesta.

Barkos ha instado a adoptar medidas que permitan que "los hosteleros puedan abrir el próximo jueves con garantías de seguridad" tanto para ellos como para la ciudadanía y la convivencia en su conjunto.

La presidenta ha asegurado compartir su preocupación en torno a lo que está ocurriendo en contextos de ocio como botellones y concentraciones en zonas de hostelería y en ese sentido ha apuntado que se debería "reflexionar sobre el modelo de ciudad y la gran concentración de hostelería en determinados sitios como el Casco viejo".

En relación con estos sucesos, ha dicho que están haciendo un "análisis profundo porque el fenómeno es complejo", afecta a la convivencia, a sectores económicos y al espacio público.

"No hay una única solución, no hay un único origen", ha apuntado Chivite, quien ha añadido que "la flexibilización paulatina de las restricciones va a ir favoreciendo más espacios de ocio y alternativas".

Entre las actuaciones que están llevando a cabo ha citado una reunión convocada por el vicepresidente con la presencia de la Federación Navarra de Municipios y Concejos, Salud, Interior y Presidencia, así como conversaciones con el sector de la hostelería fuerzas policiales.

A ello ha sumado campañas informativas y actuaciones de seguridad pública "prudentes", ha dicho Chivite, quien ha remarcado que "los actos violentos no son la mayoría", aunque preocupan actitudes "cada vez más hostiles que cuestionan la autoridad y pasan de la violencia verbal a la física".

Chivite ha apuntado también que quienes tienen responsabilidades públicas deben dar ejemplo y no transmitir en sus mensajes confrontación y conflicto.