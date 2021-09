Koldo Martínez celebra la sentencia del Constitucional favorable al Fuero Nuevo

El senador autonómico de Navarra, Koldo Martínez (Geroa Bai), ha mostrado su satisfacción por la sentencia del Tribunal Constitucional "a favor del Fuero Nuevo de Navarra".

"La sentencia ratificando la constitucionalidad de la Ley del Fuero Nuevo, aprobada unánimemente por el Parlamento de Navarra, demuestra que el empecinamiento del Gobierno Sánchez contra el código civil que nos permite a las y los navarros regular nuestras relaciones comerciales, familiares, de sucesión..., carecía de justificación alguna", ha resaltado en un comunicado.

Así, Martínez ha señalado que el Constitucional "ratifica lo que veníamos diciendo desde el principio, no había base jurídica para persistir en el recurso". Y ha valorado que "el trabajo de las y los expertos y de las y los parlamentarios que trabajaron en la actualización del Fuero Nuevo ha quedado más que acreditado por esta sentencia".

El senador ha destacado "la importancia del Fuero Nuevo y su afección a la vida de las personas" y ha puesto como ejemplo la dación en pago. "Es una fórmula que sólo existe en Navarra, ya que el Código Civil español no permite liquidar una deuda hipotecaria con la entrega del bien. Y es una medida que seguramente no gustará a los bancos, pero que aliviará a muchas familias navarras que no verán lastradas sus vidas por una deuda casi de por vida", ha subrayado.

Martínez ha recordado que la dación en pago era una de los apartados del Fuero Nuevo recurridos por el Gobierno central. En este sentido, ha opinado que "no es comprensible que el senador navarro Toni Magdaleno defendiera en el Senado el recurso al Constitucional de una ley aprobada por sus compañeros del PSN en el Parlamento de Navarra".

"Magdaleno defendió la postura del Gobierno Sánchez contra el Fuero Nuevo acusando a la derecha navarra y al nacionalismo poco menos de confabulación para atacar al presidente. Un argumento cuando menos pintoresco para justificar un ataque a un elemento básico del autogobierno de Navarra", ha criticado el senador, que ha esperado que, tras la sentencia, Magdaleno "se disculpe con la sociedad navarra".

"Una cosa es seguir la disciplina de voto del grupo socialista en Madrid y otra tomar la palabra para rechazar una moción a favor de la retirada del recurso e ir en contra de la capacidad de Navarra de autogobernarse y dejar en mal lugar a sus compañeros del PSN que votaron a favor en el Parlamento", ha remarcado Koldo Martínez.