Podemos choca con el PSOE y amaga con retrasar las Cuentas

pamplona – El Gobierno español se dio ayer un baño de realidad en su breve ronda de contactos con los partidos. Después de que la parte socialista trasladara en público que el acuerdo sobre los Presupuestos está cerca, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, se encontró con una posición de exigencia en sus reuniones con los grupos. Incluso escuchó "líneas rojas" por parte de Junts, que exige tener en cuenta la producción en catalán en la normativa audiovisual. El PDeCAT, que se reunió después con el ministro, aseguró tener el "compromiso verbal" de que se solucionará. Más sorpresa causó que Unidas Podemos haya alzado nuevamente la voz dentro del Gobierno de coalición para avisar de que el acuerdo dentro del Consejo de Ministros está "lejos", hasta el punto de que la presentación de las Cuentas podría retrasarse y no tener lugar la próxima semana, como se ha filtrado en ámbitos socialistas y parecía ser la intención de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

El presidente español, Pedro Sánchez, había anunciado que se presentarían a finales de este mes o principios de octubre. Pero la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, avisó de que primero tendrán que producirse "avances sustanciales" en materia de vivienda, conciliación o fiscalidad. Este desencuentro es una muestra de que la tensión en el Gobierno sigue, pese a la marcha del exlíder de Podemos, Pablo Iglesias. Belarra, con este aviso, marca también perfil frente a las voces que la veían eclipsada por la ministra Yolanda Díaz.

Belarra cree que el acuerdo con el PSOE "está lejos" porque no ve "avances sustanciales" y, por tanto, ve difícil que el proyecto se presente a finales de mes. Además, Podemos plantea una reforma fiscal que suponga un tipo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades para las grandes corporaciones. Según añadió Belarra en TVE, debe quedar reflejado en las Cuentas "el cheque bebé universal", y avanzarse en los permisos de maternidad y paternidad. "Por eso, aventurar una fecha de la semana que viene me parece prematuro y un poco arriesgado. Ahora mismo, el acuerdo entre socialistas y Unidas Podemos está lejos", zanjó. En cualquier caso, parece que la sangre no llegará al río porque las elecciones no convienen al PSOE ni a Unidas Podemos.

Bolaños negó en La Sexta que estén "tan lejos". "Estoy seguro de que vamos a conseguir en los próximos días un acuerdo en el seno del Gobierno", alentó. El ministro atribuye estas tensiones a que todos los ministerios quieren, "como es lógico, los mejores Presupuestos en sus áreas". Sánchez, desde Nueva York, ni confirmó ni desmintió una reforma fiscal, pero dijo que las Cuentas se presentarán en "tiempo y forma" y que son necesarias para una recuperación justa. Todo está abierto.

Bolaños se reunió por separado con los portavoces de Cs, PNV, EH Bildu, JxCat, PDeCAT y Más País. De esta ronda sacó en claro que Ciudadanos no va a reconsiderar su veto a las Cuentas. Edmundo Bal avanzó que votará en contra porque, a su juicio, Moncloa tiene ya tiene pactados los Presupuestos con ERC y Bildu. "No vamos a blanquearlos", dijo. Bal también esgrimió que la mesa con Catalunya seguirá en pie, y que Sánchez no quiere reformar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial. Desde Catalunya, Junts puso como condición para negociar que la futura ley audiovisual incluya el catalán. "Es una línea roja", avisaron. Este aviso añade presión a ERC, y el PDeCAT aseguró, por su parte, que tiene el compromiso "verbal" de Madrid.