Geroa Bai afirma que la legislación actual sí permite valorar el euskera en la OPE de enfermería

Geroa Bai defiende que con una "simple corrección" de una Orden Foral de 2011, aprobada por el Gobierno de UPN, se puede "reformular" el proceso selectivo para cubrir 424 puestos de profesionales de Enfermería, y evitar así la discriminación del euskera. "No es cierto que la ley no permita otra cosa", ha defendido esta mañana en el Parlamento Uxue Barkos, que ha advertido al PSN de que esta "no es una discrepancia entre partidos, sino una discrepancia dentro del propio Gobierno".

Según la formación, "con una simple corrección" de la orden foral de 2011 que recupere los términos del decreto del euskera de 2009 (actualmente derogado) se podría valorar el euskera en la OPE de enfermería. Geroa Bai destaca además que esta fórmula también ha sido planteada por el Defensor del Pueblo.

Barkos ha recordado así que tras la anulación por parte del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de varios puntos del decreto que regula el acceso a la función pública, se puede recurrir alla Orden Foral de 2011 que "sí permite" valorar el euskera. "Es más, diría que exige valorar el euskera", ha subrayado la portavoz de Geroa Bai, que ha recordado que esa legislación fue "redactada" por el Gobierno de UPN "tras el tirón de orejas" precisamente del TSJN. Por lo que puede ser "una solución temporal" mientras se elabora un nuevo decreto.

En ese sentido, en una entrevista realizada hoy en RNE, la portavoz de Geroa Bai ha insistido en que "el marco jurídico" permite baremar el euskera al menos como cualquier otra lengua europea. Algo que para Geroa Bai es una cuestión "de derechos" y de "sentido común". "¿De verdad en el siglo XXI vamos a valorar que el personal de enfermería tenga como mérito el inglés, el francés o el alemán, algo que aplaudo, y no el euskera?", se ha preguntado Barkos, que ha pedido al departamento de Javier Remírez que corrija la situación. "Hay que ponerse y hay que actuar. Hay que corregir allí donde se ha metido la pata", ha reclamado la portavoz de Geroa Bai.