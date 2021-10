El Parlamento pide al Gobierno central que acelere trámites para el anticipo de jubilación en Policía Foral

El pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves una moción por la que se insta al Gobierno foral a realizar las gestiones necesarias ante el Gobierno de España para que "acelere los trámites administrativos necesarios con el objetivo de que el anticipo de la edad de jubilación de los policías forales sea una realidad cuanto antes".

La moción ha sido presentada por Navarra Suma y constaba de tres puntos. En el primero, el Parlamento de Navarra manifiesta su "firme compromiso con la defensa del derecho a la anticipación de la edad de jubilación de los Policías Forales, de acuerdo con el procedimiento y las condiciones que se establecen en el Real Decreto 1698 de 18 de noviembre de 2011" y pide al Ejecutivo foral que haga gestiones para que el Gobierno de España que acelere trámites. Ha sido aprobado por todos los grupos, salvo I-E, que no ha participado en la votación, para mostrar su rechazo a que NA+ haya presentado esta iniciativa cuando, en su opinión, ha adoptado medidas que han perjudicado a las pensiones en otros ámbitos.

En el segundo punto, el Parlamento de Navarra insta al Gobierno de España a "realizar de manera urgente todos los trámites administrativos establecidos en la norma que lo regula y a tomar las decisiones oportunas para convertir en una realidad el anticipo de la edad de jubilación del colectivo de Policía Foral de Navarra de acuerdo con el sistema de coeficientes reductores como una de las profesiones consideradas como actividades penosas, peligrosas, insalubres o tóxicas, como así está establecido para los miembros de otros cuerpos policiales". Todos los grupos han respaldado este apartado, salvo EH Bildu, que ha votado en contra.

Por último, en un tercer punto añadido por una enmienda de la propia Navarra Suma, se insta a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados a que presenten una enmienda en el trámite parlamentario del proyecto de ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones con el fin de materializar el anticipo de la edad de jubilación de los agentes de Policía Foral y en caso de no ser aprobada en el citado proyecto de ley, que presenten la enmienda correspondiente al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado con el fin de reconocer el citado derecho del anticipo de la edad de jubilación a los policías forales. Este apartado ha prosperado con el apoyo de todos los grupos que han participado en la votación.

El parlamentario de Navarra Suma José Suárez ha afirmado que esta moción "no es nueva, ni mucho menos, ya en la legislatura pasada se aprobó una con la misma pretensión, y ha habido iniciativas en el Congreso y el Senado con el mismo objetivo". Suárez ha afirmado que este tema es una oportunidad para que el consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior del Gobierno foral, Javier Remírez, consiga "resolver algo de calado para la Policía Foral, porque va a terminar la legislatura sin haber resuelto ninguno de los problemas y carencias de la Policía Foral".

EH Bildu ha presentado una enmienda de sustitución para plantear que el Parlamento de Navarra instara al Gobierno de España a introducir en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2022 una disposición que comporte a su vez la modificación del texto refundido de la ley general de la Seguridad Social para establecer que la edad ordinaria de 65 años exigida para el acceso a la pensión de jubilación se reducirá en un período equivalente al que resulte de aplicar el coeficiente reductor del 0,20 a los años completos efectivamente trabajados como miembros de la Policía Foral. Navarra Suma no ha aceptado la enmienda de EH Bildu.

El parlamentario de la formación abertzale Adolfo Araiz ha afirmado que "hasta ahora no se ha conseguido nada" en esta materia y ha señalado que "en las administración de UPN no se hizo absolutamente nada y Mariano Rajoy no hizo absolutamente nada". "Lo importante no es lanzarnos mensajes cruzados, sino si estamos todos de acuerdo con el objetivo y si somos capaces de alcanzar una mayoría y forzar la consecución de ese objetivo", ha asegurado.

Por parte del PSN, Inma Jurío ha respaldado la iniciativa porque "es una demanda del colectivo planteada desde el año 2010, cuando por primera vez la obtuvo la Ertzaintza por un acuerdo presupuestario entre el PNV y el PSOE". "Creemos que es una reclamación justa que va a redundar en beneficio de la prestación del servicio", ha destacado. No obstante, ha criticado que Suárez "ha sido muy torpe" en su intervención al criticar a los socialistas, cuando "el PP ha estado durante siete años en el Gobierno de España y no hicieron nada". Así, ha reconocido que tanto el PP como el PSOE "han tenido muy poco suerte" con la Seguridad Social en este asunto.

La parlamentaria de Geroa Bai Blanca Regúlez ha afirmado que el Partido Popular "estuvo desde 2011 a 2018 gobernando en España y no hizo nada, poco les importaba la Policía Foral". "Es necesaria una voluntad política que todos los gobiernos anteriores no han tenido y la Policía Foral no debe ser menos que otras policías", ha asegurado.

Desde Podemos, Ainhoa Aznárez ha respaldado la moción de Navarra Suma, afirmando que "es algo que hay que acometer", pero ha señalado que "es incoherente trasladarnos aquí la necesidad de acudir a mayorías para acometer algo que debería haberse acometido a partir de 2011" y ha afirmado que el PP "ha tenido capacidad de Gobierno y tampoco ha hecho nada por que la Policía Foral pueda acogerse a esas jubilaciones anticipadas".

La portavoz de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha anunciado su voto en contra, "no porque esté en contra de lo que se está proponiendo, porque siempre he estado a favor", sino porque ha considerado que se trata de "un teatrillo". "Señores del PP, de Navarra Suma, traen algo totalmente interesado. Les preocupa la jubilación de la Policía Foral. ¿Quien elevó el periodo de cotización? ¿Quien aumentó la edad jubilación hasta los 67 años? ¿Quiénes congelaron las pensiones?", ha dicho, dirigiéndose al Partido Popular.