Koldo Martínez se reúne con el líder del Frente Polisario para conocer la situación de los refugiados

El senador autonómico de Navarra, Koldo Martínez (Geroa Bai), se ha reunido este viernes con el líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, para conocer la situación de los saharauis. El encuentro está enmarcado en la visita oficial que está llevando a cabo el senador a los campamentos de refugiados del Sáhara Occidental.

Según ha informado Geroa Bai en un comunicado, Ghali ha expuesto al senador navarro la situación por la que atraviesan los refugiados, "tras la ruptura del alto el fuego por parte de Marruecos".

Koldo Martínez, por su parte, ha expresado el apoyo de Geroa Bai a la causa saharaui y ha mostrado su "satisfacción" por la reciente sentencia del Tribunal General de la Unión Europea que reconoce al Frente Polisario como "el legítimo representante del Sáhara Occidental".

El senador navarro ha mantenido también un encuentro con el primer ministro saharaui, Bucharaya Hamudi Beyún, del que ha conocido de primera mano las necesidades de los refugiados. "He manifestado a los dirigentes saharauis el apoyo de Geroa Bai a su causa y me he comprometido a seguir denunciando la actitud de los sucesivos Gobiernos españoles que no están desempeñando el papel que les ha otorgado Naciones Unidas como potencia administradora del territorio y garante de los acuerdos internacionales que obligan a la celebración de un referéndum de autodeterminación", ha señalado Koldo Martínez.