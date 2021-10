Brindis de homenaje a Germán Rodríguez y de celebración por el auto de la jueza Servini contra Martín Villa

Ambiente de alegría frente a la estela de Germán Rodríguez. Su hermano Fermín no quería ocultar su satisfacción por el procesamiento a Rodolfo Martín Villa. 78 Gogoan ha celebrado este auto contra el exministro Rodolfo Martín Villa por parte de la jueza argentina María Servini por, entre otras cuestiones, los sucesos ocurridos en las fiestas de San Fermín de 1978 en el que falleció por disparos de la policía Germán Rodríguez.

La plataforma ha organizado este sábado una concentración frente a la estela de Germán en Pamplona, bajo el lema 'Martín Villa culpable', en la que ha expresado su "alegría y satisfacción" ante este procesamiento que "es el resultado de once años peleando contra las trabas y obstáculos que el Estado español ha ido poniendo en todo momento". "Esta resolución judicial es fruto del empeño y tozudez de quienes no hemos dejado de reivindicar justicia para este crimen", ha subrayado en un comunicado.

SF-78 Gogoan ha destacado por medio de unas palabras de Fermín Rodríguez que el auto judicial de Servini dice que "en el año 1978, en plena Transición, se daba una continuidad de las estructuras franquistas y de sus políticas represivas". Ha afirmado, además, que es "una bofetada a los tribunales españoles que, una y otra vez, están negando el derecho de las víctimas a la Justicia". Así, ha llamado a "seguir demandando de los tribunales españoles esa justicia negada, y que se ha demostrado que es posible".

Igualmente, ha reclamado a los partidos políticos que la Ley de Memoria Democrática "garantice la aplicación de los principios de Justicia Universal y el acceso a la justicia de todas las víctimas". Y ha exigido la derogación de la Ley de Amnistía que "constituye un obstáculo para conseguir verdad, justicia y reparación".