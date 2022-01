Villarejo amenaza con contar "todo" de su relación con Ana Rosa Quintana y su "maridito"

El excomisario José Villarejo se ha mostrado molesto con la declaración que prestó este lunes el empresario Juan Muñoz, esposo de la periodista Ana Rosa Quintana, al que ha acusado de haber mentido para involucrar a su hijo, y ha amenazado con contar en la sesión de este martes "todo" sobre su relación con la presentadora y su "maridito".

Así lo ha manifestado en declaraciones a los periodistas a la entrada al juicio que está celebrando la Audiencia Nacional contra él por tres piezas del caso Tándem o Villarejo relacionadas con otros tantos encargos de espionaje (Land, Iron y Pintor).

Varias veces ha insistido el excomisario en que si alguien no termina de poner cordura en su caso él seguirá hablando y llegará "hasta el final".

"Yo confío en que al final alguien ponga un poco cordura y, si no, que cada uno aguante el tirón; hoy voy a declarar sobre la pantomima que ha hecho el maridito de mi buena amiga Ana Rosa y lo lamento por ella porque yo la respeto mucho, pero haber mentido miserablemente para meter a mi hijo como sea, sabiendo que es todo mentira, lo siento por ellos pero voy a contar todo, la relación que he tenido con Ana Rosa, su maridito y que cada uno aguante su vela", ha anunciado.

Sobre la decisión que adoptó este lunes el tribunal de rechazar la recusación de uno de sus magistrados, Fermín Echarri, ha respondido con sarcasmo que quiere pensar que estamos en España "y no en Venezuela".

"No hay más remedio que reconocer que yo me reuní con el magistrado, que por cierto no es nada anormal. Con tres de cada cuatro jueces de la Audiencia Nacional me he reunido por muchos temas, entonces no lo entiendo", ha expuesto el excomisario.

En cuanto a su petición de recusación ha reiterado que el comerciante de armas Abdul Rahman El Assir, en búsqueda y captura desde marzo de 2020 tras haber sido investigado por delitos fiscales por Fermín Echarri, que fue titular del Juzgado de Instrucción número 52 de Madrid, ha estado "muy vinculado a las estructuras de España durante muchos años".

Con sarcasmo ha dicho que ahora que se le ha vinculado con el magistrado, El Assir ha pasado en los medios de ser un traficante de armas a magnate libanés, y ha asegurado al respecto que como ya dijo este lunes va a seguir adelante "en decir la verdad, en contarlo y en colaborar con la Justicia, y entonces veremos a ver lo que ocurre".

De forma irónica también ha señalado sobre su juicio que quiere seguir pensando que está en España "y no en Venezuela". "Me imagino a Chávez en vez de decir exprópiese diciendo condénese, yo me lo imagino ahí en el tribunal", ha dicho con sorna.

Mientras hacía estas declaraciones ha pasado cerca un hombre gritando: "Lo sabes todo, eres el puto amo". "Un espontáneo", ha reaccionado Villarejo, "me ha costado 50 euros que diga eso", ha dicho entre risas.



Momentos tensos con el fiscal

El excomisario ha vuelto a protagonizar este martes tensos momentos con el fiscal Miguel Serrano, al que ha interrumpido constantemente tratando de poner en evidencia su imparcialidad durante su interrogatorio.

Momentos que han puesto también a prueba la paciencia del tribunal hasta el aburrimiento, como ha reflejado la presidenta, Ángela Murillo, al pedirle que no repitiera los mismos argumentos porque ya los conocían de memoria.

Tras una serie de rifirrafes con el fiscal durante el interrogatorio sobre sus gestiones con el excomisario Enrique García Castaño, que ha tenido que cortar Murillo, Villarejo ha tratado de retomar la situación.

A la vuelta de un primer receso, ha pedido disculpas a la "ilustrísima Sala y al señor fiscal por si en algún momento mi tono es..., pero entiendan que me siento indignado por la situación, por estar aquí porque ni yo me lo merezco ni el fiscal que le utilicen para esto", se ha justificado.

Tras manifestar su "máximo" respeto al trabajo del representante del Ministerio Público, ha señalado que desde 2013 se han elaborado "toda una suerte de documentos falsos por las mismas personas que ahora están nutriendo estas causas".

"Entienda usted que no le pueda contestar porque es un insulto a la inteligencia. ¿Cómo voy a poner por escrito peticiones de inteligencias que con una simple llamada puedo solucionar?".

Y ha proseguido que no puede creerse nada "de unos sujetos que desde 2013 vienen persiguiéndome y con total impunidad armando de pruebas falsas y sembrando escritos falsos en causas penales" como la del Pequeño Nicolás, ha dicho.

"Conteste concretamente a la pregunta, no vuelva a repetir lo mismo porque ya nos lo sabemos de memoria", le ha reprochado entonces la presidenta, que no ha podido ocultar su hartazgo ante los reiterados argumentos de defensa de Villarejo.

Pero el primer encontronazo con el fiscal se producía ya al inicio de la jornada cuando éste anunció que Asuntos Internos había presentado esta mañana un informe, por lo que podía darse traslado a las partes, ya que aludiría a él en su interrogatorio.

Cuando la jueza Murillo ha comprobado que el informe aún no había sido presentado, una de las defensas no ha podido evitar preguntar cómo sabía entonces el fiscal que ese oficio había sido entregado.

La presidenta ha respondido que lo desconocía y el fiscal ha explicado entonces que el contacto entre la Fiscalía y la Policía Judicial "es lógico y es permanente", y que al interesarse por esa diligencia le han comunicado que la presentaban esta mañana.

En ese momento ha intervenido el abogado de Villarejo, Antonio José García Cabrera, que ha denunciado este "hecho muy grave que una vez más vuelve a afectar a esta defensa en el principio de igualdad de armas", y ha pedido al tribunal que tome medidas por haber tenido el fiscal acceso a esa información de forma "extraprocesal", lo que ha calificado de "ilegal".

A él se han adherido otras defensas como la de su hijo José Villarejo Gil, o la de García Castaño, conocido como El Gordo.

Tras esta polémica, el fiscal ha retomado el interrogatorio a Villarejo, que ha admitido que, dadas sus funciones en la Policía, imagina que García Castaño era conocedor de sus actuaciones "como agente de inteligencia", ya que recibía directrices de altos mandos de Interior y del CNI, "con el que mantenía excelentes relaciones" el exjefe de la UCAO.

Ha explicado que los trabajos de Inteligencia "son casi siempre actuaciones verbales" y de la máxima opacidad, pero Serrano le ha recordado que hay protocolos que garantizan la protección de la confidencialidad.

"Señor fiscal, fíjese si está protegido que durante años se ha filtrado absolutamente la causa secreta, las actuaciones, las notas informativas, espero que no sea con la complicidad del señor fiscal", al que ha acusado de no hacer nada para investigar esas filtraciones. Por eso, ha continuado, "hoy en día hablar de secretos en esta causa mía es un poco sarcástico".

Más tarde, cuando el fiscal ha sacado a colación un apunte de las agendas que le fueron intervenidas en 2020 el excomisario ha vuelto a perder los nervios y le ha espetado que era un "insulto" que le preguntara por esos diarios "personales", ya que no se le han devuelto ni se le ha permitido acceder a ellos.

Porque, para Villarejo, esos diarios "se han obtenido mediante un delito provocado". "Está intentado confundir a la Sala", le ha acusado el fiscal. "Difícilmente voy yo a confundir a la Sala", se ha defendido Villarejo.