París dialogará sobre la autonomía corsa si acaba la violencia

París – El Gobierno francés destacó ayer "su disposición al diálogo" sobre un refuerzo de la autonomía corsa, siempre y cuando cesen los disturbios que estallaron en la isla tras la grave agresión en prisión al independentista corso Yan Colonna, condenado por asesinato. Hace dos semanas un preso islamista agredió a Colonna, condenado a cadena perpetua y que a sus 61 años se debate entre la vida y la muerte, y desde entonces manifestaciones casi diarias han desembocado en graves altercados en la isla, con numerosos manifestantes y fuerzas del orden heridos.

Horas antes de desplazarse a la isla, el ministro del Interior, Gérald Darmanin, anunció que el Gobierno "está muy abierto al diálogo" para dar autonomía a la isla, pero "si este se produce en una situación de calma".

En su rueda de prensa celebrada en París, el titular de Interior reconoció que el Gobierno está "muy preocupado" tanto por esa falta de orden público como por el impacto "en la vida de los corsos". "El sector del turismo –una de las fuentes principales de riqueza de la isla– me ha avisado de que ya se han cancelado viajes", lamentó. El titular de Interior asumió que la actual autonomía "no es la soñada" por muchos corsos y reconoció que una posible evolución de la misma no se producirá en los días que restan para la primera vuelta de las presidenciales del 10 abril.

Actualmente, solo el archipiélago pacífico de Nueva Caledonia tiene un amplio estatuto de autonomías. De las pocas concesiones hechas por el Gobierno a Córcega, figura la modificación del estatuto penitenciario de dos presos independentistas condenados por terrorismo, Alain Ferrandi y Pierre Alessandri.

Esto abre las puertas a que se les traslade a un centro penitenciario en Córcega y puedan estar más cerca de sus familias. Muchos aseguran que si también se hubiese aplicado esa mismna medida a Colonna, se podría haber evitado la violenta agresión.