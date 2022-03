Parlamento de Navarra: sin consenso en una declaración de apoyo al sector agrícola y ganadero

Todos los grupos parlamentarios han mostrado su apoyo al sector agrícola y ganadero y han defendido que "no se puede trabajar con pérdidas", pero no han logrado sacar adelante una declaración institucional ya que la presentada por Navarra Suma no ha sido aprobada "por tener puntos utilizados partidariamente".

La declaración presentada este lunes en la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra no ha salido adelante por el voto en contra del PSN, pero grupos como Geroa Bai y EH Bildu tampoco apoyaban parte de la declaración según han señalado en declaraciones a los medios de comunicación.

Por un lado, la declaración tenía puntos de "apoyo y respeto al sector agrícola", la exigencia al Gobierno central de "aprobar de forma urgente un plan de choque" o la solicitud de que "se cumpla la Ley de la Cadena Alimentaria".

Por otro, contenía puntos como que "el Parlamento de Navarra manifiesta su apoyo y respecto al sector de la caza y al mundo taurino como actividades fuertemente arraigadas a nuestra cultura, generadoras de economía y fijadoras de empleo en el mundo rural", con el que la portavoz de Izquierda-Ezkerra ha mostrado su rechazo.

Desde Navarra Suma, grupo que ha presentado la declaración, su portavoz, Javier Esparza, ha asegurado que "la gente se manifiesta porque está harta". Esparza ha solicitado la aprobación de un plan de choque: "Basta ya de palabrería y vamos a actuar ya. Necesitan ya las ayudas, pero mientras vemos a una presidenta de Navarra que no toma decisiones sin haber escuchado primero a Madrid".

El portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, ha afirmado que conocen las "las dificultades del sector agrario y nos solidarizamos", pero ha señalado que "Sánchez es el que más ha trabajado con ellos, con la reforma de la PAC, la ley para que no se venda por debajo de los costes de producción y aprobando el próximo día 29 la rebaja de los impuestos de los combustibles".

Uxue Barkos, por parte de Geroa Bai, ha mostrado su apoyo al sector primario. "Es esencial en nuestra sociedad. La situación del sector requiere medidas de choque y de estructura a largo plazo", ha afirmado. También ha solicitado una "bajada de precios, el acceso a lo necesario para el sector y el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria".

Desde EH Bildu, Adolfo Araiz, ha considerado que "no se puede trabajar en pérdidas" y ha criticado que "tenemos una ley que no se aplica".

El portavoz de Podemos, Mikel Buil, ha declarado que se alegra de que "algunos agentes sociales empiecen a hablar de intervenir los precios de la energía o del gas, algo que nosotros llevamos haciendo desde hace años", ha remarcado.