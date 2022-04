Ayuso llega a Pamplona para participar en el coloquio del lobby antiimpuestos Institución Futuro

La presidenta ha llegado andando al hotel Tres Reyes con veinte minutos de retraso sobre la hora prevista. Ayuso ha saludado a todas las personas que le han parado.

En el acto, que se celebra en el salón Princesa con todas las sillas ocupadas, están Javier Esparza, presidente de UPN; Enrique Maya, alcalde de Pamplona; los diputados Sergio Sayas y Carlos García Adanero (a los que Ayuso no ha identificado como diputados ni de UPN ni de Navarra Suma), la senadora Ruth Goñi, ex de Ciudadanos, y otros representantes de UPN, PP y Ciudadanos. También hay históricos de la política navarra, como Jaime Ignacio del Burgo o incluso el veterano socialista Juanjo Lizarbe.

Discurso amable y breve, con gestos cariñosos hacia Navarra tras protagonizar, hace dos años, una polémica tras llamar paletos a los regionalismos, también el navarro. Ha ensalzado la historia política de Navarra, la Cámara de Comptos, los Sanfermines, la gastronomía o el arte. Y lo ha dicho para decir que Navarra es una tierra de futuro. Incluso ha subrayado un dato que ha celebrado el Gobierno de Chivite, y que va totalmente a la contra de las teorías que la derecha foral sostiene sobre el infierno que es Navarra sin ellos al mando: celebrar que Madrid y Navarra comparten los índices de retención de talento.

Todo eso, ha considerado, está amenazado por "sombras que se ciernen en esta tierra, está en peligro lo que más nos importa por quienes se hicieron fuertes con el terror". Madrid y Navarra comparten, dice la "preocupación por la libertad de educación y libertad de mercado". "Madariaga dijo que contra la opresión, la solución está clara: Constitución, Estado de Derecho, ley, solidaridad, eficacia, y ley de mercado abierto".

La foto entre Sánchez y Feijóo



A preguntas de los asistentes, Ayuso se ha posicionado sobre la reunión entre Sánchez y Feijóo. Ha negado que Sánchez sea moderado, ya que "no hay menos moderación que la de ir con los que quieren romper España o atacar a las empresas". Ha sido clara al rechazar las propuestas de acercamiento al PSOE que propone el recién llegado a la presidencia del PP.

"No hay que pactar miseria. Sí no somos una oposición real al desastre nos iremos todos al barranco, y yo me niego".