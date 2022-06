El Gobierno de Navarra devolverá este mes y por transferencia bancaria las multas por saltarse el primer estado de alarma

El Gobierno de Navarra devolverá a lo largo de este mes las multas cobradas por el primer estado de alarma, y que fueron anuladas por el Tribunal Constitucional. Son un total de 786 denuncias cuyo importe asciende a 268.388,45 euros. Además, se archivan todas las denuncias y expedientes derivados de aquella situación. La medida solo afecta a los incumplimientos de la normativa estatal, por lo que quedan fuera las sanciones impuestas en base a las restricciones fijadas por el propio Gobierno autonómico, como el uso obligatorio de la mascarilla o los aforos en la hostelería.

El abono de estas multas se realizará por transferencia bancaria en la cuenta aportada por cada particular. El Gobierno de Navarra ha enviado ya una carta a las 786 personas a las que corresponde la devolución solicitando un número de cuenta en el que realizar el ingreso.

Las tres resoluciones aprobadas hoy por el Consejo de Gobierno entrarán en vigor una vez se publiquen en el Boletín Oficial de Navarra, momento en el que se podrán efectuar las devoluciones, previsiblemente, antes de la finalización del mes de junio. La primera de estas revoca las sanciones impuestas con la consecuente devolución de la cantidad abonada en concepto de multa.

En cuanto a la segunda resolución, archiva los expedientes sancionadores incoados que no llegaron a finalizarse con sanción. Finalmente, la tercera resolución revoca las sanciones que no se abonaron en el periodo voluntario y fueron traspasadas a la Hacienda Foral de Navarra para la exacción de la deuda por vía de apremio, cesando esta actividad.

Las tres resoluciones alcanzan el 100% de los expedientes tramitados por la Dirección General de Interior en base a denuncias realizadas entre el 15 de marzo de 2020 y el 21 de junio de ese mismo año por la Policía Foral.

En cuanto a las sanciones del segundo estado de alarma, afectadas por la segunda de las sentencias del Tribunal Constitucional, se está trabajando para proceder en el mismo sentido para su revocación, archivo y, en su caso, devolución. Esta sentencia no afecta a aquellas sanciones interpuestas por incumplimiento de las órdenes forales de Salud, como las relacionadas con el no uso de la mascarilla o el incumplimiento de aforos u horarios por parte de los establecimientos, entre otras, por lo que estas cuantías no serán devueltas.