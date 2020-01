La mayoría de la Cámara, a favor de sacar Religión del currículo escolar

PAMPLONA. El pleno del Parlamento de Navarra ha rechazado este jueves una proposición de ley foral presentada por Geroa Bai para proponer en el Congreso reformar las leyes orgánicas de libertad religiosa y de Educación en relación con la enseñanza de religión, con cuya nueva redacción se pretende sacar la religión confesional del currículo escolar.

La iniciativa ha sido rechazada con el voto en contra de Navarra Suma y la abstención del PSN, mientras que Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra han votado a favor.

Esta proposición de ley se encuentra entre las ocho que el Parlamento de Navarra remitió en la anterior legislatura al Congreso de los Diputados para su tramitación (no llegó a calendarizarse) y que, tras la constitución de la nueva Cámara tras las elecciones forales del pasado 26 de mayo, ha quedado caducada.

Así, no es la primera vez que el Parlamento de Navarra aborda la reforma de las leyes orgánicas 7/1980, de 5 de julio, de libertad religiosa y 2/2006, de 3 de mayo, de Educación en relación con la enseñanza de religión. El 21 de junio de 2018, entonces en lectura única, el pleno del Parlamento aprobó la iniciativa de Geroa Bai, al recabar el respaldo adicional de EH Bildu, Podemos e I-E. Entonces resultó suficiente ante la abstención del PSN y la oposición de UPN y PPN. No sucedió lo mismo el 31 de octubre de 2019, cuando decayó con los votos en contra de Navarra Suma y PSN.

En el turno de los grupos, Pedro González, de Navarra Suma, se ha preguntado si "lo que se pretende al no dejar elegir" la religión en las aulas es "imponer un modelo, una forma de ver la realidad social en todos nuestros niños". Y ha defendido el "derecho de las familias a elegir la educación que quieren para sus hijos".

Por su parte, el parlamentario del PSN Jorge Aguirre ha afirmado que su partido "comparte el espíritu y el fin" de la propuesta de Geroa Bai, pero ha destacado que en el acuerdo de Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos "hay dos aspectos clave que hace que variemos del voto favorable a la abstención". "Se habla de la derogación de la LOMCE y la eliminación de la religión en el currículum", ha remarcado Aguirre, para agregar que también se contempla "una ley sobre libertad de conciencia que garantice la laicidad del Estado". "Con estas propuestas ambiciosas, no podemos apoyar la propuesta", ha señalado.

Por su parte, la parlamentaria de Geroa Bai María Solana ha apostado por "promover una escuela pública laica y que la religión salga de la escuela" y ha afirmado que con el nuevo Gobierno central "tiene la sensación de que vamos a seguir teniendo una escuela medio-laica". "Estamos absolutamente convencidos de que esto va a seguir siendo así durante tiempo. Esta vez tampoco se va a sacar la religión de la escuela y no se tocará el acuerdo con el Vaticano", ha agregado.

En representación de EH Bildu, Bakartxo Ruiz ha manifestado que tanto este miércoles en comisión como en el pleno "escuchamos muchas promesas" y ha afirmado que está por ver qué es lo que realiza el Gobierno central. Ha criticado que se mantenga el acuerdo con el Vaticano y ha apostado por "hacer desde Navarra lo que podamos para por lo menos reducir el horario de religión".

La parlamentaria de Podemos Ainhoa Aznárez ha defendido que "la fe tiene que permanecer en la esfera privada de cada uno y tiene que estar excluida de cualquier ámbito público, sobre todo de las escuelas". Y ha pedido al consejero de Educación, Carlos Gimeno, "valentía en esta contienda".

Finalmente, Marisa de Simón, de Izquierda-Ezkerra, ha advertido de que "mientras no se deroguen los acuerdos" con la Santa Sede "no se podrá expulsar al adoctrinamiento religioso de las escuelas". Además, se ha referido a lo ocurrido este miércoles en comisión parlamentaria, en la que con la abstención del PSN decayó la propuesta de I-E para reducir las horas de religión en las escuelas, y ha considerado que se trató de "una conspiración". Ha afirmado que no se "fían" del PSN ni de Geroa Bai en este tema.