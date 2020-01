“No hay que darle vueltas, atenta contra todos los principios de la educación”

pamplona - Manuel Martín, presidente del Consejo Escolar de Navarra, considera que el debate en torno al veto educativo de los padres es una polémica estéril que carece de justificación. "Es un tema al que creo que no hay que darle muchas vueltas ni hacerle mucho caso porque atenta contra todos los principios educativos", sostuvo. En este sentido, señaló que, en Navarra, "no existe esta problemática, que además no lleva a ningún sitio". "He sido director de un centro de enseñanza muchos años y que vengan a decirte lo que tienes que hacer atenta contra todos los principios. Son temas que últimamente se salen de quicio y entiendo que es algo que no debería de darse en una educación como se refiere, en el siglo en el que estamos", manifestó Martín.

En cuanto a las actividades que la derecha está poniendo en tela de juicio, el representante del Consejo Escolar expuso que "hay unos valores esenciales que requiere la sociedad y que son necesarios, a las pruebas del día a día me remito". "Entiendo que la manera de cómo impartirlos puede dar lugar a controversia y debate, pero de ahí a abogar por un veto parental creo que es algo que se sale fuera de todos los límites entendidos en el siglo XXI", argumentó.

Martín señaló que se trata de un ataque contra el sistema educativo en su conjunto, no solo contra el profesorado, "que no tiene nada que ver porque solo ejecuta los programas que están en el centro educativo". En lo relativo a la resolución de conflictos que pudieran surgir entre el centro y los padres, recordó que "hay cauces para que las familias hablen con el centro, pero la solución nunca puede ser el veto". "En cualquier caso, creo que estas situaciones son más ficticias que reales, es algo que ha empezado desde la política, no desde las familias", afirmó.

Asimismo, no quiso extrapolar la polémica a Navarra y prefirió verla "de fuera" ya que es un debate que no ha tenido lugar en la Comunidad Foral, donde no hay ningún problema en la comunicación entre centro y familias: "En mi larga experiencia en la educación he visto que hay muchas maneras de hablar ciertas cosas. Entiendo que la unión padres, claustro y centro es esencial y no creo que sea raro que suceda sino lo normal". - U.Y.