Los contagios crecen en el Estado un 25% en un día pero no se va a intensificar el confinamiento

madrid – Los casos de contagio por COVID-19 en España aumentaron ayer un 24,7%, hasta los 24.926 infectados, y se registraron 324 muertes en tan solo 24 horas, lo que suma un total de 1.326 fallecidos, según los datos ofrecidos por el Ministerio de Sanidad cuando se cumplió seis días de confinamiento en los hogares.

Ingresados en la UCI había ayer 1.612 pacientes, 471 más que el viernes, lo que está produciendo una sobrecarga en estas instalaciones, y un total de 2.125 infectados ya se recuperaron, 540 más que el día anterior.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, constituyó ayer el Comité Científico del COVID-19, liderado por el doctor Fernando Simón y formado inicialmente por seis expertos españoles de distintas regiones y especialidades médicas y científicas, así como por uno radicado en Estados Unidos.

"Las medidas de distanciamiento social tomadas son adecuadas y suficientes por el momento". Así zanjó María José Sierra, del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, la pregunta sobre si es necesario intensificar las medidas de confinamiento actuales, justo el día en que un centenar de científicos hacían pública una carta en la que piden que se decrete un confinamiento total.

La letalidad del coronavirus en España se sitúa en el 5% de los casos confirmados aunque Sanidad insiste en que este porcentaje, "que puede parecer muy alto", no es real, porque no tiene en cuenta todos los contagios por COVID-19. Así lo explicó ayer Sierra, que insistió en que para entender esta cifra hay que tener en cuenta que en estos momentos las pruebas diagnósticas fundamentalmente están centradas en personas hospitalizadas.

De hecho –explicó– algo mas del 50% de los positivos que hay en España están o han estado hospitalizados.

mayores de 70 Sierra explicó que alrededor de la mitad de los pacientes hospitalizados en España por coronavirus tiene más de 70 años, y 7 de cada 10 pacientes en la UCI superan los 60 años, mientras que los casos de ingresos en la población menor de 30 años se sitúa entre el 5 y el 10% del total. En cuanto a la mortalidad, igual que se ha descrito en otros países, es mayor en las personas de más de 70 años y especialmente en los mayores de 80 años, "que es donde la letalidad aumenta muchísimo".

Preguntada por cuándo se llegará al pico de contagios, Sierra dijo que "ni nosotros ni nadie lo puede saber" y que los datos dicen que "estamos subiendo y que el pico no será igual en todas las comunidades", aunque hay que esperar al informe pormenorizado. No obstante, insistió, lo que sí se sabe es que las medidas de distanciamiento van a tener efecto.

"Las medidas de distanciamiento social –en España– son de las más drásticas que hay en Europa y en la mayoría del mundo. Lo importante en este momento es que se cumplan de manera eficaz", por eso "hacemos un llamamiento a la ciudadanía".

distribución de equipamiento El Ministerio de Sanidad distribuyó ayer entre las comunidades autónomas 500.000 mascarillas para profesionales y 800.000 para pacientes. Además, adquirió más de 700 respiradores y 640.000 tests de diagnóstico mediante PCR.

Así lo manifestó la directora general de Cartera y Farmacia del Ministerio de Sanidad, Patricia Lacruz, durante la rueda de prensa.

"Se está reforzando el suministro a las comunidades autónomas, esto va a ser una continuación de algo que esperemos se incremente exponencialmente. Hemos emitido una compra para la lucha contra esta infección", aseguró Lacruz.

En este sentido, la experta señaló que espera que los más de 700 respiradores adquiridos por España "lleguen próximamente" para "poder hacer frente a la necesidad". "El estado en el que nos encontramos a nivel mundial es de una agresividad no conocida hasta la fecha", lamentó.

Sanidad, según afirmó Lacruz, ha abierto "múltiples operaciones" centradas en la adquisición de mascarillas quirúrgicas y productos como gafas para la protección, así como en respiradores y en el diagnóstico del coronavirus. "Los respiradores son uno de los puntos que requieren máxima atención y hemos contado con toda la colaboración del sector", precisó.

Para garantizar la disponibilidad de los productos necesarios, Lacruz explicó que están reforzando la adquisición de estos productos; apoyando a las empresas fabricantes nacionales para incrementar su producción.

prueba

fernando simón da negativo

Ausente en la rueda de prensa. El doctor Fernando Simón no formó parte ayer de la comitiva que informa diariamente sobre la pandemia del coronavirus en España. El motivo por el que no asistió el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad se debe a que ayer presentó síntomas, por lo que le realizaron la prueba del coronavirus. No obstante, dio negativo en la citada prueba. Desde finales de enero, Fernando Simón ha sido la cara visible del Gobierno en la crisis del coronavirus. El doctor ha comparecido a diario para informar sobre el avance de la enfermedad en España. A Simón lo sustituyó María José Sierra, que informó en rueda de prensa que director del CCAES había sido sometido a un test. Esta semana Simón reconocía su cansancio por las horas de trabajo acumuladas a lo largo de estas semanas.

las cifras

1.326

fallecidos

El registro de fallecidos en España ha ascendido a 1.326 tras sumarse ayer 324 muertes en tan solo 24 horas.

24.926

contagiados

Los casos de contagio en España aumentaron ayer un 24,7%, hasta los 24.926 infectados.

2.125

altas

Un total de 2.125 infectados ya se han recuperado, 540 más que el día anterior.