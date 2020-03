La pamplonesa Pilar Valle, de 38 años de edad, se trasladó ayer a Refena después de haber empezado a tener síntomas el pasado jueves. "Tuve mucho dolor de cabeza y presión en el pecho, dolor de garganta y mucho malestar general, como si fuera una gripe. Fiebre he tenido poca", explicó. Trabajadora en centros de menores, recibió el número de contacto destinado a concertar cita a través de WhatsApp. "Pensé que era un bulo, pero llamé y me informaron, y he venido a hacerme la prueba. Si doy positivo, me tendré que quedar en casa. Y si doy negativo, a trabajar, que hace falta gente".