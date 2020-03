Amaya Vizmanos: "Estoy muy orgullosa de la gente: ha sacado lo mejor de sí misma para ayudar a otros"

Primero pensó en ayudar al alumnado de su colegio, pero optó por ampliar su radio de actuación y, en la actualidad, '#yoteayudoporlasele' tiene ya más de 25.300 seguidores

pamplona – ¿Cómo surgió la iniciativa #yoteayudoconlasele?

–Cuando comenzó el confinamiento eché la vista atrás y recordé que justo hace un año estaba preparándome para la Selectividad. Pensé en todos los estudiantes de 2º de Bachillerato que se han quedado sin clase pero tienen que hacer la prueba. Entonces escribí a mi tutor de 2º de Bachillerato ofreciendo mi ayuda por si algún alumno lo necesitaba. Y entonces pensé en hacer algo más potente. Lancé la idea en un grupo de whatsapp en el que estamos unas 30 personas de distintas ciudades y primero se animaron 6 o 7 amigos, y luego nos escribieron más. Creamos el sábado 14 una cuenta de Instagram, se fue compartiendo por redes sociales y en las primeras 48 horas logramos 20.000 seguidores y un amplia red de voluntarios. Ahora hay 25.300 seguidores.

Demasiados estudiantes necesitados para un grupo de amigos...

–Así es. Nos dimos cuenta de que no podíamos con todo y decidimos crear una plataforma web para que estudiantes y universitarios puedan contactar entre sí. Los primeros cuelgan sus dudas y nosotros respondemos. La página web la creamos este lunes y ya tenemos 410 personas voluntarias registradas, a las que se suman más de 200 que nos han enviado apuntes o han colaborado de alguna otra forma.

¿Qué recursos ofrece la web?

–Resolvemos dudas, ofrecemos apuntes de distintas asignaturas y estamos trabajando para poder ofertar clases colaborativas. Tenemos grupos de voluntarios en las distintas CCAA porque la Selectividad es distinta. En Navarra estamos más de 40 personas implicadas.

¿Cómo se organizan los voluntarios para resolver las dudas?

–Al principio nos enviaban las dudas por correo electrónico y en cada comunidad autonoma cada uno se dedicaba a responder según las distintas temáticas. La plataforma web es mucho más ágil ya que la gente va contestando, hay preguntas con varias respuestas, y se responde con mucha rapidez. Está funcionando muy bien.

Si cualquiera puede responder deberán estar atento por si hay contestaciones erróneas. ¿Pueden filtrar?

–Sí, los delegados de cada comunidad autónoma tienen que echar un ojo al menos una vez al día y si ven algo que no está bien lo pueden borrar.

Imagino que estará sorprendida de lo que ha creado en estos días...

–Estoy muy sorprendida e ilusionado de lo que hemos hecho, pero sobre todo muy orgullosa de lo buena que es la gente que ha sacado lo mejor y ha decidido ayudar.

¿Qué diría a los estudiantes de 2º de Bachillerato que están agobiados con la Selectividad?

–Nuestro lema es Sólo tú, pero no tú solo. Estamos juntos en esto, nosotros no nos tenemos que examinar pero lo estamos viviendo como si fuéramos ellos. Les diría que se apoyen en la gente que les puede ayudar, que intenten sacar lo mejor de sí mismos y que seguro que lo consiguen.

Se ha metido en este jaleo mientras cursa Derecho y ADE bilingüe y tendrá que estudiar y examinarse. ¿Cómo lo lleva?

–La verdad es que la primera semana fue una locura e invertí todo mi tiempo en poner en marcha esta iniciativa porque me ilusionaba mucho. Ahora que la cosa está más calmada me estoy autoobligando y me he estoy centrando en mi carrera. Pero hay tiempo para todo.

