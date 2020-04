Duque asegura que "no va a poder ser" que los niños salgan de casa

El ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, cree que "de forma inmediata no va a poder ser" que los niños puedan salir porque "lo importante" es ahora mantener las medidas "lo más estrictas" posible para dar la vuelta "cuanto antes" a la crisis provocada por el coronavirus.

No obstante, el ministro ha asegurado que el Gobierno estatal piensa "todas las opciones" pero que son decisiones que van cambiando "de hora a hora". Por otro lado, preguntado por las ayudas empresariales a la ciencia de 500 millones de euros para proyectos relacionados con el coronavirus, Duque descarta que esta sea la inversión más importante realizada por la ciencia española, puesto que el Gobierno destina "unos 600 o 700" millones de euros "todos los años".

Asimismo, ha precisado que lo diferente en este "procedimiento especial" es la rapidez de las evaluaciones para la concesión y pago de estas ayudas, que está teniendo una burocracia "extremadamente ligera" y ha confirmado que se han presentado ya más de 800 proyectos.

Por otro lado, ha dicho que desconoce el número de investigadores que abandonó España por la anterior crisis económica porque "no hay cifras oficiales ni un censo", sino que los datos apuntados son de asociaciones científicos que están en el exterior. En todo caso, ha manifestado que la reducción de los presupuestos en Ciencia e Innovación en España fue una decisión "absolutamente nefasta y completamente contraria" a la decisión que adoptaron los países del entorno.



MASCARILLAS Y BULOS



Por otro lado, respecto al uso o no de mascarillas con carácter generalizado por la población ha asegurado que "ningún país de Europa" está recomendando que la gente lleve mascarilla "para hacer todo" al salir a la calle.

Ante las dudas suscitadas sobre las informaciones contradictorias en este sentido, el ministro de Ciencia e Innovación considera "gravísimo" lo que está pasando y achaca estas indicaciones a "gente sin escrúpulos que lo va soltando".

"Tenemos esa gran plaga que son los grupos de mensajería instantánea, en particular whatsapp en los que la gente rebota cosas sin mucho analizar", ha lamentado Duque que insiste en que "de lo único" que hay que fiarse es de las recomendaciones sanitarias. "De lo demás, olvídense. Si te viene por whatsapp y no te ríes, entonces mejor no lo rebotes", ha sentenciado.