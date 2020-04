Geroa Bai se adhiere a la moción de Mendigorría en apoyo al modelo D

PAMPLONA. Geroa Bai se ha adherido a la moción apoyada por el Ayuntamiento de Mendigorría en apoyo a las familias que solicitan la implantación del modelo D (euskera) en el colegio público Julián María Espinal Olcoz de la localidad.

La parlamentaria de Geroa Bai María Solana ha afirmado en una nota que "la petición, además de legal, es de sentido común desde el punto de vista de las políticas progresistas, de la equidad y del respeto a la pluralidad lingüística". La moción, que fue aprobada el mes pasado en el Ayuntamiento, ha sido remitida este martes a todos los grupos parlamentarios.

Maria Solana ha advertido de que "aunque ahora estamos centradas en buscar soluciones a la crisis sanitaria, no debemos olvidar cuestiones que siguen estando encima de la mesa del Departamento de Educación, como es atender la demanda de modelo D en el colegio público de Mendigorria".

La parlamentaria ha destacado que "el pleno de la localidad, en su lucha contra la despoblación, ha instado al Gobierno de Navarra a tomar las decisiones oportunas para que el colegio no vea disminuir el número de alumnas y alumnos". "En coherencia con esta posición, el Gobierno de Navarra ha puesto como un eje principal de sus políticas la lucha contra la despoblación, por lo que no se entendería obcecarse en no abrir una línea de modelo D en Mendigorria, abocando a los niños y niñas a desplazarse hasta Puente la Reina", ha apuntado.

La parlamentaria de Geroa Bai ha valorado que el Ayuntamiento inste al Gobierno de Navarra a que abra la línea de modelo D en la localidad, "ya que de esta manera se evitará que muchas niñas y niños salgan a la carretera para ir a estudiar con los riesgos que ello conlleva".

Asimismo, Solana ha señalado que "Mendigorria es un municipio de la zona mixta y, como tal, la legislación vigente no le exige un número mínimo de alumnos y alumnas para abrir en su centro un aula de modelo D". "Como apunta el pleno del Ayuntamiento, se debe trabajar para no crear desigualdades, ni diferencia de trato entre habitantes de diferentes pueblos de Navarra", ha dicho.

Por último, la parlamentaria foral ha esperado que "el consejero atienda la petición de las familias, del Ayuntamiento de Mendigorria, de las fuerzas políticas que le apoyan en el Gobierno y sobre todo obre con sentido de la responsabilidad de atender una demanda que además de ser legal y con total garantía jurídica, es de sentido común desde el punto de vista de las políticas progresistas, de equidad y de respeto a la pluralidad lingüística".