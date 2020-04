El tercer trimestre será de recuperación y repaso y no se avanzará materia

pamplona – El tercer trimestre del curso escolar 2019-20 servirá para repasar y reforzar conocimientos y competencias adquiridas. recuperar las asignaturas suspendidas en las dos primeras evaluaciones y, salvo en el caso de 2º de Bachillerato, no se avanzará materia nueva. Así lo explicó ayer el consejero de Educación, Carlos Gimeno, quien aseguró que la evaluación final de los alumnos "no será más benévola", sino "más comprensiva y diferente", más global, más continua y más "holística". En este sentido, el consejero aseguró que "no se prescribe el aprobado general" pero sí remarcó que "con carácter general el alumnado tiene que promocionar el curso siguiente, es decir, la repetición debe ser inferior y la promoción superior que en condiciones normales".

La propuesta del departamento de Educación para el tercer trimestre, que comienza el próximo lunes tras las vacaciones de Semana Santa, es limitar los contenidos a evaluar, "podando el currículo para dejarlo en lo esencial". "Esa poda del currículo necesita de unas orientaciones claras por parte de la Administración que se van a trasladar a los centros con la máxima inmediatez posible una vez se publique la orden ministerial", aseguró Gimeno, quien añadió que el departamento "trabaja ya de forma intensa en un marco general para la adaptación de los acuerdos de la conferencia sectorial en el ámbito curricular, metodológico y de la evaluación, una cuestión que preocupa y mucho en los centros educativos y el profesorado".

En esas instrucciones se informará sobre la modificación de los criterios de evaluación previstos, en los que se valorará especialmente los aprendizajes más relevantes e imprescindibles para la continuidad del proceso educativo, reforzando y consolidando los aprendizajes realizados en los dos primeros trimestres del curso, fomentando las rutinas de trabajo y manteniendo el hábito de estudio. "Se recomienda no avanzar en el temario y que la materia evaluable sea la recibida de forma presencial en los dos primeros trimestres. Sería un tercer trimestre para el refuerzo de competencias imprescindibles, para recuperación y repaso", afirmó el consejero y añadió la apuesta del departamento es "poner el foco en los estudiantes y sus familias y no tanto en el currículo y su avance".

igualdad de oportunidades La razón que ha llevado al departamento a adoptar la decisión de no avanzar materia en el tercer trimestre es que durante este periodo de enseñanza a distancia "no se ha podido establecer la igualdad de oportunidades en el sistema educativo con todas las garantías". Y es que, según los datos recogidos por el departamento, casi 7.000escolares de Navarra (1.521 en Infantil, 3.750 en Primaria, 1.200 en ESO, 107 en Bachillerato y 391 en FP) no han podido acceder a la formación on line.

Con el objetivo de reducir la brecha digital, el departamento continua el proceso de adquisición de equipos informático, y a los 1.500 nuevos equipos que se han puesto a disposición de los centros, se sumarán en las próximas semanas otros 800. Asimismo, Educación ha lanzado el expediente de compra de otros 5.000 ordenadores, que en un principio se destinarán al alumnado de 6º de Primaria.

Donde sí hay garantías de que todo el alumnado está conectado es en 2º de Bachillerato, el único curso en el que sí se podrá avanzar materia. Educación entregó hace un par de semanas una treintena de equipos al alumnado que carecía de ordenador, por lo que los más de 4.000 estudiantes de ese curso están recibiendo enseñanza a distancia.

no perder el curso por el virus La promoción del curso será la norma general en todas las etapas, considerándose la repetición de curso una medida "muy excepcional" que deberá estar argumentada y acompañada de un plan preciso de recuperación, ajustándose al marco general. "No se prescribe un aprobado general. Se podrá suspender y repetir, pero en ningún caso la evaluación final empeorará las dos evaluaciones anteriores. No se puede perjudicar a quien más problemas ha tenido para acceder a la enseñanza no presencial. Ningún alumno puede perder el curso por culpa del Covid-19", precisó Gimeno, quien remarcó que serán los equipos académicos de cada centro los que decidan si un estudiante promociona o repite curso.

Asimismo, el consejero explicó en esta tercera evaluación habrá "pruebas de evaluación ordinaria final, posibilidad de recuperar las asignaturas que se pudieran tener suspendidas en los dos primeros trimestres y actividades de refuerzo y evaluación en la convocatoria extraordinaria". El departamento aboga por una evaluación "más diagnóstica, continua y holística" si bien, fuentes del departamento remarcaron que el modelo de evaluación "queda al albur de cada centro y de cada profesor, en el desarrollo de su autonomía". Ahora bien, los contenidos que se deberán evaluar serán los impartidos en los dos primeros trimestres ya que, salvo en el caso de 2º de Bachillerato, "no se va a avanzar materia nueva".