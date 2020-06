Siete sindicatos exigen al Gobierno una defensa firme de Skolae

PAMPLONa – Representantes de los sindicatos LAB, Steilas, CCOO, ELA, UGT, ESK y CGT se concentraron ayer frente al Palacio de Justicia para pedir al Gobierno de Navarra que haga una defensa "firme y contundente" del programa Skolae tras ser anulado en una reciente sentencia por el TSJN. Los sindicatos pidieron al Ejecutivo que recurra la sentencia y que "realice los cambios para que el programa siga adelante poniendo las medidas legales necesarias". En defensa de Skolae, decenas de personas se concentraron tras una pancarta en la que se leía Berdintasuna ez da hautazkoa. La igualdad no es optativa. En un comunicado, Eloy Dato, de LAB, Sonia Ontoria, de ELA, y María José Anaut, de UGT, afirmaron que "no aceptaremos ataques contra la igualdad y damos todo nuestro apoyo al programa Skolae" y aseguraron que "al Gobierno de Navarra y al Departamento de Educación se les llena la boca hablando del programa Skolae, pero en realidad no hacen el esfuerzo necesario para que se implante adecuadamente". Tras ello, criticaron que "el Gobierno sigue financiando a las escuelas que se niegan a implantar el programa Skolae, entre estas, escuelas que segregan por género".