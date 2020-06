Los estudiantes que logran el título de Bachillerato se disparan del 74,3% al 85,6%

pamplona – La Evaluación de Acceso a la Universidad (EvAU), que finalizó ayer en Navarra, ha registrado cifras de récord con un total de 3.815 estudiantes inscritos, un 16% más que el pasado año. ¿A qué se debe semejante incremento si el número de alumnos de 2º de Bachillerato se ha mantenido estable en cerca 4.300 matriculados? El principal motivo que explica esta subida es el brutal incremento registrado entre el alumnado que logra el título de Bachillerato. Y es que el 85,6% de los estudiantes inscritos en ese curso se ha titulado frente al 74,3% que lo hizo el pasado año. En números absolutos suponen 478 estudiantes más: de 3.198 a 3.676.

Los datos son llamativos y ponen de manifiesto que las instrucciones que Educación envió a los centros para afrontar el final de este curso escolar marcado por la pandemia han beneficiado al alumnado de 2º de Bachillerato. "El incremento ha sido manifiesto y los centros lo hemos sido advertido en todo momento. Con las instrucciones que nos dieron no podíamos tener en cuenta la tercera evaluación a la hora de suspender. Los resultados de la tercera evaluación no podían empeorar las notas", afirmó ayer el presidente de la Asociación de Directoras y Directores de Instituto de Navarra/Nafarroako Institutu Zuzendariaren Elkartea (ADIZE), Iosu Mena Sarasola. Tal y como explicó el director del IES Alaitz, "hay un perfil de alumnado muy extendido en 2º de Bachillerato que en la primera evaluación va más o menos bien, la segunda la salva como puede, pero llega la tercera y suspende. Tiene que estudiar más, preparar la EvAU y recibe mucha presión y no aguanta. Este año estos estudiantes han titulado en la convocatoria ordinaria".

La pregunta del millón es saber si estos alumnos y alumnas, que no habrían logrado el título de no haber cambiado las condiciones de evaluacion, lograrán aprobar la EvAU o tendrán que probar suerte en la extraordinaria . "Por un lado parece que los resultados de la Selectividad deberían empeorar ya que son estudiantes que de normal no habrían titulado en la ordinaria. Sin embargo, como la prueba ha tenido más optatividad, y por ello ha sido más sencilla, pues quizá eso haga que aprueben más. Por otro lado han tenido más tiempo para prepararla, pero iban más nerviosos y estaban más presionados que nunca", reflexiona Mena.

Tras remarcar que la Selectividad "no es tanto aprobar o suspender, porque la gran mayoría aprueba, sino lo que hace es ordenar" por lo que "si ha sido más fácil lo habrá sido para todos, por lo que el orden será igual pero con notas más altas", el presidente de ADIZE sí puso sobre la mesa un posible problema, del que ya advirtieron al departamento. "Puede darse la circunstancia de que estos estudiantes que han aprobado 2º de Bachillerato más fácil no logren superar la EvAU, ni en la convocatoria ordinaria ni en la extraordinaria. Se quedarían en una situación complicada. Tendrían el título pero no la Selectividad, es decir, no podrían acceder a la universidad. Y en un principio tampoco podrían matricularse el año que viene en 2º de Bachillerato, al menos no en la misma modalidad, porque ya tienen el título", planteó Mena, que confió en que el departamento "lo tenga en cuenta".

'más estudiantes de fp Este incremento en el número de titulados es la principal motivo que explica la subida del 16% en los inscritos de la EvAU, de 3.286 a 3.815. Pero no el único, ya que en esta edición el número de estudiantes procedentes de FP ha pasado de los 105 que hubo en 2019 a los 179 de este año. Estos estudiantes, que se matriculan sólo en la fase voluntaria, suponen el 4,6% del total de matriculados mientras que en el pasado año representaron el 3,1% del total. "La razón de que se hayan animado más estudiantes puede estar en el cambio de formato de la prueba, que ha tenido más optatividad y quizá han decidido apuntarse para probar a ver qué tal les iba", reflexionó la coordinadora de la EvAU en Navarra, Ana Zabalza.