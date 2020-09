Salud eleva la preocupación y anuncia más restricciones tras dispararse los nuevos casos

pamplona – La disparada curva de contagios de Navarra encamina hacia un escenario cercano a dar pasos atrás en la nueva normalidad. Los mensajes a la población no han calado como deben y las recomendaciones, por sí solas, no sirven a estas alturas. El departamento de Salud del Gobierno foral anunció ayer lo que lleva días deslizando a través de los mensajes institucionales y de los responsables sanitarios. No se puede llegar a octubre con estas cifras de contagios y hay que tomar medidas ya, si no es que ya llegan tarde. Habrá más restricciones y se conocerán a buen seguro a partir del jueves. Es posible que dichos límites afecten al número de personas que puedan reunirse, a limitaciones de aforos en determinados espacios y no se descarta que en algún municipio se tomen medidas aún más restrictivas, como el cierre de instalaciones o incluso el confinamiento. Todos los escenarios están abiertos. Ya dijo la consejera de Salud, Santos Induráin, la semana pasada, que no se descartaba adoptar cualquier medida que contribuyera a mejorar la situación del virus en Navarra.

Precisamente, la incidencia altísima de la covid-19 está haciendo estragos los últimos días en el sistema sanitario de la Comunidad Foral, que, pese a acumular la segunda mayor tasa del Estado en cuanto a pruebas PCR y ser por tanto una de las que antes detecta y ataja los brotes, se encuentra en un porcentaje de positivos desorbitado. Ayer volvió a superar de largo los dos centenares de contagios en un solo día. Es la segunda cifra más alta de toda la pandemia.

Navarra registró 261 nuevos infectados por covid-19 y doce ingresos, una en la UCI, según los datos facilitados por el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN), tras realizar 2.760 PCR, el mayor número de pruebas realizadas el mismo día. No se registraron fallecimientos por covid-19, por lo que el número total de muertes en la Comunidad Foral por esta causa se mantiene en 540. Por zonas, en Pamplona y Comarca se registra el 47 % de los positivos, el área de Tudela tiene el 25 %, y a la de Estella-Lizarra pertenecen el 6 % de los casos. En cuanto a la distribución de los casos registrados por franjas de edad, el grupo mayoritario es el de 15 a 29 años, con el 26 % de los casos, seguido del grupo de entre 45 y 59 años, con el 24% del total.

A continuación, se sitúan los comprendidos entre los 30 y los 44 años, con un 22 %, los menores de 15, con el 14 %, luego el grupo de entre 60 y 75 años, con el 9%, y finalmente se encuentra el de mayores de 75 años, con el 6%. La edad media de los nuevos casos se sitúa en los 38 años y en cuanto al género, el 55% son hombres y un 45% mujeres. En la red hospitalaria de Navarra permanecen 115 personas ingresadas con covid-19, 7 de las cuales se encuentran en puestos UCI y otras 15 en hospitalización domiciliaria. Los demás, 93 pacientes, están en planta. Respecto a la incidencia acumulada de infecciones por el virus, si sumamos los casos de ayer, a día de hoy, se sitúa en 11.402.

QUE NO HAYA CELEBRACIONES Debido a todas las cifras, el Ejecutivo estudia adoptar nuevas medidas en los próximos días para reducir la transmisión del virus, que previsiblemente se darán a conocer antes del viernes. Asimismo, el departamento de Salud, ante el aumento sostenido de los contagios, insistió en la importancia de suspender o aplazar todo tipo de celebraciones familiares y con amistades para evitar contagios que están poniendo en peligro la salud de la población navarra. En todo caso, se recomienda que las reuniones sociales en el ámbito privado no superen un número de seis personas no convivientes, debiendo respetar las medidas de seguridad e higiene establecidas para la prevención de la covid-19.

tudela, la zona con más contagios En Navarra existen actualmente más de 230 brotes de contagio que hayan sido detectados por la red de rastreadores. En las cifras conocidas ayer, las zonas de salud en las que el virus ha crecido con más fuerza en las últimas horas han sido en Tudela (hay 23 casos más en Tudela este y 7 más en Tudela oeste y conviene recordar que se han localizado personas infectadas ya en las dos residencias más importantes de la capital ribera), 12 en Zizur, 12 en la zona de Valtierra-Cadreita (conviene recordar que en esta última localidad se cerraron la semana pasada los bares, parques y piscinas municipales debido a los brotes detectados y a que existían ya 12 positivos), 11 en Cascante y en el barrio del Segundo Ensanche de Pamplona, otros nueve en los barrios pamploneses de San Jorge y la Milagrosa. Por su parte, en los datos comunicados ayer, también se observa que el número de infectados en la zona básica de Leitza, donde se han efectuado más de 2.000 PCR a mayores de 15 años de la localidad después de detectarse tres brotes importantes, se han saldado con solo 15 positivos más.

DóNDE SUBEN LOS CASOS

Con 1 caso más. Allo, Alsasua, Ansoáin, Aoiz, Aranguren, Doneztebe, Etxarri, Puente la Reina, Sarriguren, Salazar y Villava.

Con 2 casos más. Corella, Olite, Orkoien y Sangüesa.

Con 3 casos más. Berriozar y Casco Viejo de Pamplona.

Con 4 casos más. Azpilagaña, Txantrea, Cintruénigo, Elizondo, Ermitagaña y Peralta.

Con 5 casos más. Burlada.

Con 6 casos más. Buñuel, Carcastillo, Huarte, Rochapea y Buztintxuri.

Con 7 casos más. San Adrián, Estella y Tudela oeste.

Con 8 casos más. Barañáin y San Juan (Pamplona).

Con 9 casos más. Milagrosa y San Jorge, en Pamplona.

Con 11 casos más. Segundo Ensanche de Pamplona y Cascante.

Con 12 casos más. Valtierra-Cadreita y Zizur.

Con 15 casos más. Leitza.

Con 23 casos más. Tudela Este.

En total, en el día de ayer se notificaron 261 casos nuevos, la segunda cifra más alta.

LOS NUEVOS CASOS

LA MITAD,PAMPLONA Y COMARCA

45% en la capital y 27% en Tudela. El peso porcentual de las estadísticas de los nuevos contagios ponen en el foco a Tudela, que tiene a uno de cada cuatro nuevos contagiados (no solo la capital ribera, sino que Cadreita, Cascante y Cintruénigo tienen también cifras muy altas), pero sigue manifestando un predominio de los infectados en las zonas básicas de Pamplona y Comarca. Son muchos casos en este área. El 45% de los 261 nuevos. Es decir, hasta 125 se acumulan en la capital y poblaciones adyacentes, donde también se reúne la máxima población. Pero son cifras demasiado altas a estas alturas.