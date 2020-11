La hostelería navarra puede reabrir desde el jueves las terrazas al 100 %

pamplona – La hostelería navarra reabrirá el jueves tras más de un mes de cierre, aunque solo lo podrá hacer a través de las terrazas. En ellas, sin restricciones máximas de aforo, se podrán sentar en una mesa un máximo de cuatro personas, con metro y medio de distancia entre ellas y dos metros entre mesa y mesa. También se atenderá especialmente a la configuración –todo el mundo deberá estar sentado en mesas y sillas estándar, no valiendo taburetes ni mesas altas– y a la ventilación del lugar, no considerando como válidos aquellos espacios que estén completamente cubiertos, por mucho que se sitúen en la calle.

Asimismo, los interiores de bares y restaurantes no abrirán hasta dentro de, mínimo, mediados de diciembre, cuando se analice la situación epidemiológica –algo que se hace cada tres semanas– y Salud Pública considere que se puede dar un paso más en la apertura de espacios. Aun así, la decisión se tomará con la máxima cautela posible por ambos bandos. Los responsables, por no añadir más factores de riesgo a una Navidad para la que existe cierto temor por el aumento de reuniones familiares; y los hosteleros, que creen que no podrían sostener económicamente un hipotético tercer cierre del sector.

En cuanto a los horarios, no se ha determinado la hora límite de cierre, pero deberá ser anterior a las 23 horas, cuando comienza el toque de queda nocturno. Hasta la fecha de su clausura, los locales tenían establecido el cierre a las 22 horas. Actualmente, tanto para los servicios a recoger como a domicilio, el límite son las 22.30 horas.





más atención a las mascarillas En la reunión mantenida ayer por el director general de Salud, Carlos Artundo, y otros miembros de su equipo con las principales asociaciones representantes del sector de la hostelería, que se prolongó durante más de dos horas, los responsables de las medidas trasladaron a las distintas entidades que tendrán que "exigir y concienciar" a la gente de respetar las medidas como la de llevar la mascarilla "siempre, salvo justo en el momento de beber o comer, y mantenerla puesta mientras se está hablando".

Otras recomendaciones publicadas por las autoridades son no acudir a un local con síntomas compatibles con covid-19; seguir las indicaciones del personal; lavarse las manos al llegar; guardar una distancia de, al menos, dos metros entre personas que no conviven juntas; evitar compartir platos, vasos o enseres; o no fumar o vapear.

los hosteleros, frustrados Por su parte, desde el sector de la hostelería mostraron "frustración" con unas medidas que esperaban fuesen más laxas, "al igual que en otras comunidades" donde, con peores datos, se permite la apertura de los interiores de los establecimientos.

Los diversos representantes esperaban que se pudiesen abrir estos espacios para los próximos puentes, donde esperaban salvar un poco la grave situación económica tras un total de cuatro meses encerrados. Sin embargo, y a pesar de ser emplazados hasta el día 16 para estudiar este paso, "lucharán" porque puedan hacerlo el día 2.

"Sería inconcebible no abrir" para esa fecha, además de "económicamente inviable", indicó la presidenta de la Asociación de Hostelería de Navarra (AEHN), Ana Beriáin, que reclamó al Gobierno de Navarra que "se plantee" esta opción y que "se puedan abrir interiores con las medidas o restricciones que se adopten". "Otra situación es inviable, si lo alargamos más habrá gente que se a va quedar en la estacada, estamos hablando de familias que al final de mes tienen que comer", destacó.

"La apertura de las terrazas es un pequeño paso, pero todos tenemos la vista puesta en el puente foral. Las terrazas suponen un 30% del negocio del sector y hay muchos locales que no podrán abrir porque no les saldrá rentable", sentenció Beriáin.

los detalles

No todas las terrazas valen. Las terrazas que abran no pueden tener mesas y sillas altas ni estar completamente cubiertas, ya que será muy importante la ventilación de las mismas.

Mascarilla para casi todo. Tanto desde Salud Pública como desde el servicio de los establecimientos, se va a incidir en que solo se podrá quitar la mascarilla en el momento de consumir.

la cifra

30%

Desde la Asociación de Hostelería cifran en un 30% el porcentaje que suponen las terrazas respecto al total del negocio.

"Con este compromiso conjunto se pueden mantener encuentros y evitar pasos atrás" salud pública