La mayoría de los contagios en Navarra se producen por el uso indebido de la mascarilla

El informe epidemiológico número 47 del año 2020 del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra advierte en una de sus recomendaciones sobre la manera en la que están produciendo los últimos contagios de coronavirus detectados en la Comunidad Foral. Así, según lo expuesto por los especialistas, la mayoría de los contagios se producen a partir de personas que son asintomáticas y que, por tanto, desconocen estar infectadas.

La transmisión del virus de estos positivos se produce cuando dichas casos asintomáticos, que desconocen portar la enfermedad, "tienen contacto estrecho con otras personas, es decir, estando más de 15 minutos a menos de dos metros de distancia, sin utilización correcta de las mascarillas por parte de ambas personas".

De esta forma, los técnicos de Salud Pública alertan de que el uso adecuado de mascarilla, guardar la distancia, reunirse en lugares exteriores bien ventilados y las demas medidas preventivas, deben mantenerse siempre que se produce el encuentro con una persona que no es conviviente habitual, independientemente del vínculo familiar o de confianza.

Para concluir, y debido a la posibilidad de apertura ya de las terrazas para la hostelería, Salud Pública expone que "la limitación en el número de personas en las reuniones reduce el número de contagios que pueden producirse a partir de un caso, pero no garantiza el que no ocurran si no se cumplen estas medidas y se interrumpe el uso continuo de la mascarilla, por ejemplo, al beber, comer o fumar".