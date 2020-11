Vuelta a la actividad en los locales de hostelería de Navarra

pamplona – A pesar de no poder trabajar al máximo de su actividad con la apertura de interiores, muchos hosteleros de Navarra abrirán hoy las terrazas de sus locales para ofrecer sus servicios y poder reanudar la facturación tras más de un mes cerrados.



A pesar de mostrarse "contentos" con poder reanudar su actividad, la Asociación de Hostelería de Navarra (AEHN) considera "insuficiente" este paso para la vuelta a la normalidad del sector.

Según ha podido saber este periódico abrirán las principales terrazas de Pamplona y Comarca, como los bares Baviera, Gure Etxea, Café Iruña y Casino Eslava, todos ellos en la céntrica Plaza del Castillo. En el Ensanche también estarán disponibles las mesas de la Avenida Roncesvalles, como las de La Olla.

En Soto Lezkairu, una zona mayormente frecuentada por jóvenes, anunciaron su apertura Akari, Malafú y La Sota. Otro barrio, éste con mayoría universitaria es Iturrama, donde estará Shamrock.

En la zona cercana al parque Yamaguchi, abrirán sus puertas el bar del Hotel Sancho Ramírez y la hamburguesería Bi Sisters, además del gallego Don Mérito y el Bucaro. Cerca de ellos, en Mendebaldea, estará abierto el Aitzane.

En otras localidades cercanas también reanudarán su actividad otros establecimientos como La Hacienda, en Mutilva; Palacio del Vino, en Zizur, o la cervecería Williams, en Burlada.

, al igual que el resto de locales, aunque se seguirá pudiendo ofrecer los servicios a recoger y a domicilio hasta las 22.30 horas. Como ya se adelantó, el número máximo de personas por mesa será de cuatro en superficies que superen los 80 centímetros de lado o diámetro. Si no lo hacen, solo podrán ser ocupadas por dos personas, y en todos los casos deberán estar sentados.Así las cosas, solo se permitirán terrazas que estén, por lo que la superficie máxima cerrada lateral no puede ser superior a la mitad del perímetro. Asimismo, en las terrazas existentes y autorizadas no se consideran muros los elementos, fijos o móviles, que tengan una altura de 1,60 metros, ya que se entiende que permiten la libre circulación del aire y cumplen con los estándares de ventilación natural que piden desde Salud. Esta cantidad se rebaja a 1 metro de altura para aquellas piezas que se utilicen para delimitar espacios físicos.MARCAS EN EL SUELO Los establecimientos que cuenten con terraza deberán tenerpara señalar los espacios en los que se ubican tanto las mesas como las sillas, con el objetivo de que los clientes sepan donde se ubican y así no se muevan y se respete siempre la distancia de seguridad., mientras que las sillas deberán estar a una distancia interpersonal de 1,5 metros, mientras que solo se podrá fumar si se puede garantizar la distancia de seguridad de 2 metros.Desde Salud recomiendan a las entidades locales considerar la posibilidad dedestinada a las terrazas al aire libre para garantizar las distintas distancias a cumplir.