Interior proyecta en Aranguren otro parque de Bomberos tras quedarse pequeño el que UPN estrenó en 2009

PAMPLONA – El flamante parque central de Bomberos ubicado en Cordovilla que el Gobierno de UPN proyectó, construyó y estrenó en abril de 2009 se ha quedado pequeño de forma prematura. Las necesidades actuales y futuras del Servicio de Bomberos en materia de atención de emergencias y formación no caben en las instalaciones que costaron más de 8 millones de euros, que además se entregaron tarde y sin terminar (ni piscina, ni torre de maniobras, ni helipuerto, dotaciones incluidas en el proyecto adjudicado). Para paliar estas carencias, el actual Gobierno de Navarra planea construir un nuevo parque de Bomberos en Aranguren, que se integraría en el futuro Centro de la Coordinación de Seguridad de Navarra, en el paraje de Sanquín, junto a otros servicios de Interior, como la nueva comisaría central de la Policía Foral o SOS Navarra-112.

Hace un año, el propio jefe del Servicio de Bomberos, Patxi Baldanta, lo advertía en una entrevista a DIARIO DE NOTICIAS: "No tenemos aparcamiento, no tenemos vestuarios para la gente que viene a la formación, ni instalaciones adecuadas. Hay vehículos que no caben en el parque y los tenemos fuera. Estamos encerrados, porque hacia el talud no podemos crecer. Ya sabemos que el parque tiene poco tiempo, pero hay que hacer una reflexión y ver si estas instalaciones van a poder cubrir las necesidades en unos años. Es complicado decirlo, pero igual hay que plantearse trasladar el parque".

CON MIGUEL SANZ DE PRESIDENTE El diagnóstico realizado por la Dirección General de Interior del Servicio de Bomberos, contenido en el Plan Estratégico 2020-2023 presentado esta semana, prioriza la renovación de las instalaciones y entre ellas, sorprendentemente aparece el parque central de Cordovilla, cuya construcción fue adjudicada por 6.842.540,09 euros en diciembre de 2006 por el Gobierno que presidía Miguel Sanz, con Javier Caballero como consejero de Interior, que recibió la obra el 31 de marzo de 2009 con una desviación presupuestaria al alza de 1.247.807,35 euros (+18,24% sobre el presupuesto de adjudicación). Y a pesar del importante sobrecoste, "las obras se entregaron y recibieron sin estar ejecutado el proyecto en su totalidad, esto es, sin helipuerto, sin torre de maniobras, sin piscina de inmersión y sin el sistema de climatización en disposición de funcionar", desveló la exconsejera de Interior, María José Beaumont, en febrero de 2019.

Para hacer frente a las necesidades que ya presenta el Servicio de Bomberos, así como las que se puedan presentar a medio y largo plazo, la actual Dirección General de Interior del Gobierno de Navarra trabaja en la idea de construir un nuevo parque central en Aranguren, dentro del complejo denominado Centro de la Coordinación de Seguridad de Navarra, contenido en el plan Reactivar Navarra. Los gestores de Interior consideran que sería conveniente proyectar en el paraje de Sanquín unas nuevas instalaciones de mayor envergadura para el desarrollo de los trabajos propios de la atención de emergencias y la formación del Servicio de Bomberos.

La nueva infraestructura, sobre la que ya trabaja el Gobierno foral, se ubicaría junto al resto de los servicios de la Dirección General de Interior, como la nueva comisaría central de la Policía Foral, el órgano gestor de emergencias SOS Navarra-112 o el Servicio de Desarrollo de Políticas de Seguridad.

DOTACIÓN ORIGINAL PENDIENTE

SIN HELIPUERTO EN CORDOVILLA

Interior paraliza la construcción. La cúpula de Interior ha paralizado la construcción de un helipuerto en el parque central de Bomberos en Cordovilla, dotación prevista en el proyecto que UPN adjudicó en 2006 y que en enero de 2009 el mismo Gobierno de Miguel Sanz sustituyó por una "explanada" al dispararse un 18,3% el presupuesto inicial del parque, hasta los 8 millones de euros. Los actuales responsables de Interior han descartado la construcción del helipuerto y el hangar asociado, que requeriría un gasto superior al millón de euros, después de constatar la necesidad de proyectar un nuevo parque central de mayores dimensiones en Aranguren.