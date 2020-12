La 2ª ola deja un 4% de positivos en las universidades navarras

Las dos universidades presenciales de Navarra han superado sin grandes complicaciones la segunda ola de la pandemia, que ha dejado un 4% de casos positivos y más de 3.600 estudiantes y profesionales confinados en sus domicilios. En concreto, en los tres primeros meses de clase, la Universidad Pública de Navarra suma un total de 437 contagios por covid-19, de los que tan sólo uno se ha producido dentro de un campus, mientras que la Universidad de Navarra ha registrado 431 positivos, 17 de ellos se consideran contagios internos. Unas cifras aceptables teniendo en cuenta que ambos centros académicos han realizado un notable esfuerzo por mantener la enseñanza presencial en este curso académico atípico, marcado por la pandemia.

En la UPNA el balance de estos tres primeros meses es positivo. La configuración del campus, con todas las aulas centralizadas en el Aulario, y la existencia de grupos pequeños (una media de 40 alumnos por clase y sólo en una docena de asignaturas hay 70) permitió a esta universidad garantizar el regreso al campus a comienzos de septiembre. "Los estudiantes acuden a clase con normalidad y solo un 6% de los grupos están en aulas espejo, es decir, no están en el aula en la que imparte clase el profesor sino que siguen la docencia a través del móvil o del portátil desde otra clase situada al lado", explica el rector Ramón Gonzalo, que recuerda que la Universidad cumple con las medidas de distancia, así como de ventilación y limpieza.

situación controlada El primer mes de clase se saldó en la UPNA con 112 casos positivos, lo que supone un 1% de los 10.000 integrantes. En octubre, la situación se complicó, al igual que en el resto de Navarra, y los contagios se duplicaron hasta los 264. "Noviembre está siendo mejor que septiembre y a día 24 llevamos 61 casos. Entiendo que el primer mes fue un poco raro ya que entre que pones todo en marcha, informas a la comunidad universitaria de la existencia de la unidad covid... Pero ahora la gente está más concienciada y con el aumento de casos hemos tenido que incrementar el personal de la unidad covid (de dos a cuatro personas) para identificar los casos y realizar el rastreo", explica Gonzalo, que se muestra "gratamente sorprendido" por el transcurso de estos primeros meses y cree que la UPNA tiene controlado a la mayor parte de los casos. "Estamos dando facilidades para que los estudiantes confinados puedan hacer los exámenes o entregar los trabajos en otras fechas pero para esto tienen que informar a la unidad covid. Por eso creemos que tenemos controlada a la mayor parte de los casos. En las universidades que han apostado por la enseñanza online es más difícil saber si el estudiante está o no confinado ya que no acuden a clase, pero aquí si no avisan pierden oportunidades", explica el rector.

Los efectos de las medidas restrictivas aplicadas en Navarra desde mediados de octubre se han dejado sentir en la UPNA. "El 19 de octubre teníamos 323 personas aisladas en sus domicilios y el pasado 23 de noviembre había sólo 39", destaca Gonzalo, quien añade que el descenso de casos se nota mayoritariamente entre el alumnado. "Hasta el pasado 5 de noviembre, el 90% de los casos positivos era estudiantes y el 10% trabajadores. Sin embargo ahora estamos en una proporción 72%-28%. Los casos entre docentes está estabilizado pero al bajar tanto el de los alumnos ha subido", explica el rector.

Del total de casos acumulados en los tres primeros meses (437), el 88% corresponde a estudiantes y el 12% a personal docente y no docente. En lo que respecta al número de confinados suman algo más de 1.320. "Solo tenemos constancia de un caso que se contagió dentro del campus. Un estudiante que comió en el interior del Aulario", indica Gonzalo, que recuerda que la UPNA ha habilitado dos jaimas, una al lado de comedores y otra de cafetería, para que estudiantes y trabajadores puedan comer allí. La cafetería y el comedor ofrecen servicio para llevar y también hay gente que se trae la comida de su casa.

planificando 2º semestre La UPNA llega a los exámenes del primer semestre, que comienzan a mediados de diciembre, en la mejor de las situaciones. "Los exámenes se van a realizar con normalidad, presenciales ya que tenemos aulas habilitadas para ello. Ahora estamos planificando el segundo semestre ya que hay asignaturas nuevas y estamos volviendo a realizar un plan de espacios. Tenemos identificados 85 grupos, un 4% del total, que no entran en aulas normales y tendremos que habilitar aulas espejo. Ahora tenemos que informar a los profesores afectados, darles formación y medios tecnológicos", explica el rector, que recuerda que es el docente de cada asignatura quien decide qué hacer cuándo tiene un número elevado de estudiantes confinados. "Si pertenecen a un grupo de aula espejo no hay problema porque tienen todo en el sistema y lo están retransmitiendo. Si no normalmente el profesor retransmite el audio y lo que pueden lo ponen en las tabletas digitales. Lo que sí recomendamos son las tutorías virtuales para resolver dudas ya que los docentes suelen subir todos los apuntes a Mi Aulario.

En cuanto a la vuelta de las Navidades, la UPNA no tiene previsto realizar ningún cribado. "Hay que confiar en la responsabilidad individual. Espero que la gente haya aprendido de lo ocurrido después del verano y esté más concienciada", concluye.

mantener la presencialidad En el campus sito al otro lado de la avenida de Zaragoza, el balance de los tres primeros meses de curso es también positivo. La Universidad de Navarra, según explica el vicerrector de Alumnos, Tomás Gómez Acebo, ha realizado un "gran esfuerzo" para controlar los casos positivos. "Se creó un área covid que realiza el diagnóstico, seguimiento y rastreo de los casos positivos, en colaboración con las autoridades sanitarias, y que está permitiendo mantener un control sobre la situación epidemiológica en el campus", asegura el vicerrector.

El peregrinar del virus por el campus pamplonés de la UN es un reflejo de lo vivido en la capital navarra en esta segunda ola. El primer mes de curso (desde el 25 de agosto) dejó 119 casos positivos de un total de 11.000 estudiantes. En octubre, los contagios se dispararon hasta los 233 y en este último mes, al albur de los efectos de las restricciones adoptadas en Navarra, se han contabilizado 79 (hasta el día 22). "De los 431 casos acumulados en el campus de Pamplona, el 89,8% son y el resto trabajadores. En el conjunto de los tres campus se han detectado 488 casos positivos (68 de empleados y 420 de estudiantes)", explica Gómez-Acebo, que añade que el número de confinados asciende a 2.134: 1.913 estudiantes y 221 empleados.

Una cuestión que pone de relieve el vicerrector es el hecho de que la Universidad haya podido mantener la enseñanza presencial durante estos meses. "No hemos tenido que cerrar ni un aula en ninguno de los tres campus (Pamplona, Donostia y Madrid) y la presencialidad se mantiene por encima del 26%", remarca Gómez-Acebo, que recordó que " tenemos 285 estudiantes internacionales que siguen las clases en remoto desde sus casas. Sin embargo, la buena noticia es que la mayoría estará en el campus en enero, por lo que la presencialidad se acercará al 100%. "Aunque sabemos que parte de la docencia no necesita impartirse en clase también hemos confirmado que el valor premium de lo presencial es insustituible: que los alumnos compartan experiencias con los profesores y con otros alumnos, que participen en las actividades del campus aporta un aprendizaje irremplazable", asegura.

Entre las medidas adoptadas por la UN para poder garantizar la enseñanza presencial destacan la reducción de aforos en las aulas. "Cada asignatura ha adoptado una estrategia diferente. Hemos tenido aulas espejo, que han permitido a los estudiantes seguir la clase en directo desde otra aula o desde su domicilio cuando estaban confinados; en otras asignaturas la reducción de docencia presencial se ha sustituido por el fomento de trabajos individuales o en equipo. De este modo, la afluencia a los edificios del campus, ha sido de un 60% comparada con la de otros cursos", explica el vicerrector. Las prácticas también han podido desarrollarse sin problema.

En su opinión, el éxito de las medidas adoptadas han convertido al campus en un lugar seguro. "Se han producido muy pocos contagios en el campus (17 en el de Pamplona y dos en el de San Sebastián) y siempre por bajar la guardia en momentos de descanso (café, comida, fumar...) ninguno en las aulas o laboratorios", puntualiza el vicerrector, quien asegura que "el comportamiento de la mayoría del alumnado está siendo ejemplar. Debemos entender que son jóvenes y necesitan conocerse, juntarse, y notamos que la falta de cercanía provoca cierto desánimo. Su fortaleza mental se resiente y por eso hemos reforzado el asesoramiento".

¿pcr tras la navidad? Este centro académico realizó a comienzos de curso una PCR a toda la comunidad universitaria. Desde entonces, la UN ha hecho unos 200 muestreos aleatorios semanales, con un acumulado de 14.088 pruebas efectuadas. "Hemos iniciado un estudio, en colaboración con Roche Diagnostics SL, para validar los test de antígenos como herramienta efectiva para la detección precoz de la infección por covid-19 en asintomáticas. El estudio se llevará a cabo entre aquellos profesionales y alumnos del campus de Pamplona citados para las PCR aleatorias que se realizan semanalmente", explica Gómez-Acebo, que reconoce que "nos hemos planteando realizar un test a toda la población universitaria tras la Navidad, pero no está decidido. No queremos bajar la guardia y seguiremos trabajando para que el campus sea un lugar seguro".

