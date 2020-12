Igualdad defiende el aumento de sus presupuestos contra violencia machista

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha defendido este miércoles en el Congreso la partida destinada por su departamento a la lucha contra la violencia de género y que, según ha explicado, es la mayor "de la historia" del país. Montero ha tenido que enfrentarse durante la sesión a las críticas de PP y Ciudadanos que le acusan de no cumplir con la ejecución del Pacto de Estado sobre esta materia.

Durante el Pleno de la Cámara baja, Montero ha explicado que, a nivel general, las cuentas del Ejecutivo cumplen con deudas que la sociedad había contraído con el feminismo, las mujeres o los menores. Según ha apuntado, estas partidas "rompen con los dogmas" usados en la crisis de 2008 y, por tanto, no habrá "ni austeridad, ni recortes ni privaticación", según ha declarado.

En este sentido, ha celebrado el aumento de las cuentas de su Ministerio, en un 157%, ya que, según ha explicado, ayudará a poner en marcha políticas relacionadas con los tres ejes en los que tiene previsto trabajar su Ministerio: la igualdad, la violencia de género y la no discriminación.

En el primero de ellos, ha destacado la labor que tendrá el Instituto de las Mujeres (que cambiará de nombre también con estos PGE) para acabar con la brecha en el empleo, en la educación, en las profesiones científico técnicas, así como la iniciativa del Ministerio de poner en marcha políticas públicas para la corresponsabilidad. Se destinarán para lograr estos objetivos 200 millones de euros.



Lucha contra todas las violencias

El eje de la violencia de género, ha apuntado Montero, recibirá 278 millones de euros. Entre sus objetivos para 2021, la responsable de Igualdad ha enumerado extender los servicios públicos y la protección a todas las víctimas de "todas las violencias machistas", también aquellas "fuera" del entorno de la pareja y la expareja. En este sentido, el Ministerio pondrá en marcha la Ley de libertades sexuales o la de lucha contra la trata.

Montero ha recordado que, en la lucha contra esta lacra, el Pacto de Estado obliga a repartir la cuantía entre el Estado, que pasa de 200 a 270 millones; las autonomías, que reciben 100 millones; y los ayuntamientos, con 20 millones, a los que hay que sumar otros 20 acordados a través de una enmienda de Unidas Podemos y PSOE.

Además, la Delegación del Gobierno contra esta lacra verá sus cuentas aumentar en 60 millones, con respecto a las anteriores, ha explicado, la ministra, y 48 millones de los fondos europeos irán destinados a un proyecto con el Ministerio de Trabajo, para la inserción laboral de las víctimas de trata.

Por último, Montero se ha referido a las partidas que irán destinadas a las políticas para la igualdad de trato que, en los próximos meses, se verán ampliadas por las leyes Trans y LGTBI que prepara su departamento.



El PP acusa a Montero de no hacer "nada"

La portavoz del PP en materia de Igualdad, Magarita Prohéns, ha criticado que la ministra haya hablado en las últimas semanas de "renovar o sustituir" en pacto contra la violencia de género cuando, en su opinión, lo que necesita ese acuerdo es "ponerse en marcha".

Así, ha explicado la diputada se haría caso a informes, como el del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que ha determinado que sólo 1 de cada 6 víctimas de esta lacra denuncian y se pondría en valor la labor de cuerpos y fuerzas de seguridad en esta materia que, según ha denunciado, están escasos de recursos.

"No ha hecho nada para mejorar la vida de las mujeres", ha criticado Prohéns, que ha acusado a Montero de estar "desconectada de la vida real de las mujeres". En este sentido, le ha reprochado que haga un estudio que determina que "el rosa oprime a las mujeres" cuando, a su juicio, lo que les preocupa es "el color rojo de sus cuentas bancarias". "Hay 19.000 mujeres más en paro que el mes anterior", ha criticado.

La representante 'popular' también se ha referido a la labor de la ministra "provocando una guerra sin cuartel en la izquierda" por la causa feminista y de estar en un Gobierno que ha puesto en marcha un Ingreso Mínimo Vital (IMV) que, a su juicio, es "una estafa social", dejando a "familias monomarentales con 18 euros al mes" e impidiéndoles acceder a otras ayudas; que presenta "retrasos" en el cobro de pensiones de maternidad o de viudedad", o deja a las mujeres sin la prestación por hijo a cargo.



Medidas del pacto "vetadas"

También ha sido crítica con la ministra la portavoz de Ciudadanos en materia de Igualdad, Sara Giménez, quien le ha reprochado los retrasos que, según ha indicado, sufren las comunidades autónomas en relación a las partidas para violencia machista y que, ha indicado, son necesarias para desarrollar el Pacto de Estado contra la Violencia Machista.

También en relación al acuerdo, Giménez ha reprochado que se estén "vetando" enmiendas que lo cumplen, sólo porque las presenta Ciudadanos, como la pensión de viudedad para las víctimas en situación de pareja de hecho con su agresor o el fomento de la titularidad compartida de explotaciones agrarias, para mejorar la desigualdad de la mujer rural.

Muy diferente ha sido el discurso de la diputada de Vox Carla Toscano, quien ha calificado las cuentas para Igualdad como 451 millones "invertidos en ideología".

Así, cree que el dinero que se invierte en igualdad no es necesario en un país como España, en donde a su juicio, no existen estas desigualdad y cree que el plan sobre corresponsabilidad de Igualdad busca "meterse en las casas" de los ciudadanos para decirles cómo se tienen que "organizar". En cuanto a violencia de género, ha criticado que se financie una ley que "discrimina al hombre" y "no funciona" porque "no disminuye las víctimas" y acusa al departamento de Montero de querer beneficiar a lobby trans y LGTBI.



La "batalla cultural de nuestra época"

En general, Toscano cree que el Ministerio de Igualdad debería desaparecer porque sólo busca la "demonización del hombre", la "destrucción de la familia", la "creación de individuos sin identidad, valores ni raices" para convertirlos en "marionetas del Estado" y para "inventar colectivos, victimizarles" y decirles "que llevan años oprimidos" y erigirse como salvadores.

"La ideología de género es la batalla cultural de nuestra época", ha declarado la representante de Vox, quien ha pedido en la tribuna que el dinero para Igualdad se dedique en "construir una sociedad más justa y más libre, donde impere la verdad, la bondad y la belleza".

A estas palabras ha respondido la portavoz de Igualdad del PSOE, Laura Berja, señalando que mujeres y hombres "no parten del mismo sitios" y que nacer mujer significa "más desigualdad, menos oportunidades y más violencia".

También Unidas Podemos y su diputada Sofía Castañón ha tenido palabras para la "indecencia ultra desnortada y desfasada" que niega la violencia machista, a la que ha culpado de no haber podido leer en el Congreso una declaración por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el 25 de noviembre, ya que se necesita unanimidad.