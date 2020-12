“La ‘ley Celaá’ se aprobó con mayoría absoluta y se aplicará con normalidad”

pamplona – La secretaria ejecutiva de Educación y Universidad del PSOE, Luz Martínez Seijo, aseguró ayer en Pamplona que la ley orgánica de modificación de la LOE (LOMLOE) no supone "acabar con el castellano" ni con la educación concertada, ni el cierre de los centros de educación especial y criticó las "mentiras" de la derecha sobre esta ley, que, en su opinión, pone las bases y los medios para una "verdadera transformación del proceso educativo". Asimismo, Martínez Seijo recordó que la norma se aprobó con mayoría absoluta "y se aplicará con normalidad".

En declaraciones a los periodistas, antes de participar en un acto del PSOE de presentación de la nueva ley educativa, conocida como leyCelaá, Martínez Seijo aseguró que "es una absoluta falsedad" que la LOMLOE vaya a "acabar con el castellano" y se preguntó "hasta qué punto llega la derecha de difamar, enredar y jugar con la educación". También reprochó que se haya afirmado que "los centros de educación especial se vayan a cerrar". "Jugar con la vulnerabilidad de las familias, jugar con la incertidumbre de la escolarización de niños que tiene dificultades de aprendizaje, roza la absolutamente inmoralidad que nos está demostrando esta derecha española con la que tenemos que estar trabajando a diario", lamentó.

La socialista censuró que se acuse a la LOMLOE y al Gobierno de "acabar con la educación concertada cuando es algo que viene plenamente recogido en la LODE, una ley que todavía sigue en vigor en el régimen de los conciertos educativos, y que no cuestiona en absoluto la libertad de enseñanza, que es un principio que aparece recogido en la Constitución Española".

Así, pues rechazó las "mentiras que no obedecen a ningún hecho constatable y que no aportan a lo que deberían a aportar, que es que la educación es algo tan serio que nos estamos jugando el futuro de nada más y nada menos que 8,5 millones de niños y niñas". "Por lo tanto, ninguna broma con la educación y desde luego realidades, proyectos y medidas de mejora, que es de lo que se trata" para que informes, como el reciente TIMSS, "no nos saquen los colores".

Preguntada sobre si se va a ralentizar la aplicación de la LOMLOE si es recurrida a los tribunales, Martínez Seijo subrayó que "la aplicación de la ley no tiene dudas, es una ley orgánica y se tiene que aplicar". "Una cuestión muy distinta es que el PP siga en la senda de la irresponsabilidad y recurra al Constitucional algunos apartados o artículos de la ley", indicó la socialista y añadió que "se aplicará con absolutamente normalidad".

En este sentido, la secretaria de Educación apeló al "sentido común y al Estado de Derecho, porque cuando una ley se aprueba por mayoría absoluta, evidentemente no debe haber objeción en su aplicación", y animó al PP a volver "a la senda de la centralidad y de la moderación".

reforma curricular La LOMLOE "va en la línea de garantizar los principios de equidad, que fueron seriamente dañados y perjudicados por la LOMCE" y "va a reforzar de una manera muy determinante a lo largo de todo el sistema educativa el principio de inclusión, atender a todos los alumnos y alumnas independientemente de sus distintas capacidades, sus ritmos de aprendizaje y su origen".

En su opinión, la nueva legislación "va poner las bases para que nuestra educación sufra una profunda reforma curricular y que, de una vez por todas, en este país seamos capaces de seleccionar aquellos aprendizajes que son imprescindibles para nuestros alumnos y alumnos". La LOMLOE plantea unas metodologías y estrategias "que vayan en la línea de la innovación y de la manera en que se está llevando a cabo en otros países". "Unas medias que van orientadas a sacar el máximo rendimiento de nuestros niños y niñas con vistas a mejorar las tasas de éxito escolar, reducir la tasa de abandono escolar, que sigue siendo muy alta, y fomentar que todos los alumnos tengan cada vez más oportunidades de aprendizaje y de seguir escolarizados cuanto más tiempo mejor en el sistema educativo y, por tanto, adquirir las cualificaciones que les van a servir para poder acceder al mundo laboral y a desenvolverse en su vida diaria", subrayó.

detalle

apuesta por una estrategia digital

Mil millones. La LOMLOE contempla una "estrategia de digitalización para todos los alumnos en todas las etapas educativas", coordinada con todas las Comunidades Autónomas, y que "viene con una financiación verdaderamente importante" de "cerca de mil millones". Tras remarcar que esta norma hace por primera vez "plena referencia a la escuela rural", Martínez Seijo aseguró que va a "mejorar las condiciones de los docentes porque tiene un compromiso de un nuevo proceso legislativo en un año para dar paso a la carrera docente, a la formación oficial permanente del profesorado". La ley incorpora medidas para avanzar en la adquisición de competencias mediante el trabajo por ámbitos educativos.