Los hoteles navarros no superan el 15% de ocupación este mes

pamplona – Muchos hoteles navarros están pasando por su peor momento, debido al cierre perimetral provocado por la pandemia del coronavirus. No todo son malas noticias para el sector, ya que a partir del jueves, 17 de diciembre, las restricciones impuestas por Salud se flexibilizarán de manera ligera: podrán celebrarse eventos en interiores de hasta 12 personas y de 20 en el exterior, estando los bailes prohibidos. También podrán contar con un 50% de aforo en los espacios comunes. En sus restaurantes continuarán rigiendo las mismas normas que para toda la hostelería.

Sara Martínez, directora del Hotel Pamplona El Toro, presidenta de la Asociación de Hoteles de la Comarca de Pamplona, afirma que estas nuevas medidas son insuficientes para el sector y pone como ejemplo el caso de los eventos. "Los hoteles, en la parte de eventos, somos la gran perjudicada, porque realmente 12 personas en el interior y 20 en el exterior no llega al 30% del aforo en muchos casos. Hubiéramos preferido una limitación por porcentaje de aforo y no por número de personas", lamenta Martínez, quien recuerda que en estos momentos hay 5 hoteles cerrados de la comarca de Pamplona debido a la pandemia, y que probablemente no vuelva a abrir sus puertas hasta marzo: Hotel Silken de Zizur, Pamplona Plaza, Don Carlos en Huarte, Abba Reino de Navarra y Sercotel Leyre. Otros, como el Gran Hotel La Perla o Sercotel Europa, volvieron a abrir a principios de este mes. Martínez explica que en el hotel El Toro han decidido fomentar el turismo navarro con ofertas y que les está ayudando un poco. "Sobre todo acuden parejas los fines de semana. Es algo que los clientes antes no se planteaban, el poder disfrutar de un hotel dentro de su ciudad, pero les sirve para salir de la rutina, ya que ahora no hay muchas alternativas en los restaurantes y tampoco se puede salir a otras provincias".

Nacho Calvo, secretario general de la Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra, cree que el cierre perimetral ha sido lo que está provocando los bajos números de ocupación en estos establecimientos. "El problema de este tipo de cierre es que impides que viaje el cliente turista y en Navarra, el 85 o 90% de los clientes de hoteles es de fuera de la comunidad. Muchos campings y casas rurales no llegan al 5% de ocupación", advierte, y pone un ejemplo. "En Madrid a las casas rurales las ha ido fenomenal, porque tienen una población al lado de 6 millones y medio de habitantes, en Navarra en cambio, somos 600.000".

EL TURISMO DE EMPRESA, salvavidas Por otro lado, informa de que el turismo de empresa se ha vuelto un pequeño salvavidas para los hoteles, y que concretamente está proporcionando un 15% de ocupación en muchos sitios, pero cuenta que sin embargo, estos profesionales tampoco están viajando tanto como antes por la pandemia. "Pero en los meses de enero y febrero, aparte de que no va a haber turistas de fuera, las empresas tampoco se van a mover tanto debido a las navidades y a las fiestas de los puentes", sostiene.

Carlos Asirón, dueño de Sercotel Leyre, opina lo mismo, y por ello no volverá a abrir su negocio hasta marzo. "Con todo lo que está pasando las ocupaciones son malas, del 10 o el 20%, y no se sostiene que 10 personas estén trabajando para atender a tres clientes", afirma con pesar.

LOS Detalles

Clientes que salvan el mes. Muchos negocios se han visto aliviados por las reservas de los trabajadores de las productoras audiovisuales, así como por los que vienen a Navarra a operarse a los hospitales.

Ofertas para navidad. Hoteles como Maisonnave, El Toro u Gorraiz, están ideando paquetes "atractivos" para ofertar en las comidas, cenas y veladas de nochevieja y nochebuena.