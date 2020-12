Directo | Sigue el debate sobre la pandemia en el Congreso

El líder de los populares, Pablo Casado, ha pedido al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, que afronte con sinceridad la crisis sanitaria. "No se cansa usted de mentir. Dé la cara, como hace Angela Merkel y sienta, de verdad, como ella, con lágrimas, lo que está pasando en este país".

Así se ha pronunciado Casado en el Congreso de los Diputados, donde además ha cuestionado la efectividad del plan de vacunación. Sánchez por su parte ha avisado de que no descarta "endurecer" las restricciones si la situación epidemiológica sigue empeorando. "Estamos viendo un preocupante aumento de contagios, no tiremos todo por la borda. Solo de nosotros depende no abrir la puerta a la tercera ola en Navidad".