Coronavirus en Navarra: suben a 124 los contagios detectados el miércoles, con 22 de un brote en Irurtzun

Navarra detectó el miércoles 124 nuevos casos positivos de infección por covid-19, 31 más que el día anterior, según los datos provisionales facilitados por el Departamento de Salud. 22 de estos positivos corresponden a un brote de origen familiar con ramificaciones sociales y escolares detectado en un cribado en la localidad de Irurtzun.



Los 22 casos diagnosticados en el cribado –al que estaban citadas unas 150 personas– se suman a 26 que se habían registrado previamente, configurando un brote que ronda los 50 positivos, el cual Salud continúa vigilando y que ha conllevado el confinamiento de nueve aulas de la escuela Atakondoa de la localidad.



En la lista de municipios y zonas básicas de salud a Irurtzun le siguen el barrio de la Milagrosa de Pamplona y Mutilva, con 8 nuevos casos, y Rochapea y Tudela Este, con 6.









Nivel de contagios en "delicado equilibrio"

"Si hay que dar pasos atrás, los daremos"



Los datos del martes

El informe epidemiológico que confeccionan todas las semanas los técnicos del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra observa que tras cinco semanas de descenso en los casos, la semana pasada dicha tendencia descendente "en cuanto a los contagios y las hospitalizaciones se ha interrumpido. Esta situación nos deja en un equilibrio delicado entre la capacidad de transmisión del virus y las medidas preventivas", advierten. Así, recuerdan que en la semana del 7 al 13 de diciembre se confirmaron 630 casos por PCR o antígeno (95 por 100.000 habitantes), lo que supone una estabilización respecto a la semana anterior y la interrupción de la tendencia descendente. El 68% de estos nuevos casos eran sintomáticos y el 74% habían sido contactos de otros casos confirmados. El ámbito de transmisión en el domicilio sigue siendo el más frecuente (47%), seguido por los que desconocen el origen de la infección (31%), y la categoría de otros, que incluye los contactos sociales y familiares no convivientes (19%). El número de casos nuevos ha disminuido en los tres ámbitos.La consejera de Salud del Gobierno de Navarra,, manifestó ayer que la Comunidad foral tiene su "hoja de ruta" ante la pandemia y que "con ella veremos si damos pasos hacia adelante o si hay que hacer nuevas restricciones". Defendió que en la Comunidad Foral "los avances en las medidas son muy progresivos y se hicieron de esta forma para evitar pasos atrás, pero si hay que darlos, los daremos".En la rueda de prensa tras la sesión de Gobierno, Induráin apuntó que "ya vamos viendo a nuestro alrededor que conforme la situación se va modificando se toman medidas". "Eso haremos con nuestra hoja de ruta, veremos qué indicadores epidemiológicos tenemos, qué repercusión en nuestro sistema sanitario, qué nivel de riesgo tenemos y en base a ello tomar medidas", ha dicho.La consejera insistió en la "hoja de ruta" navarra para actuar ante el Covid-19 y en que "si las cosas no van como las estamos monitorizando tendremos que modificarlas hacia adelante o hacia atrás". "Las medidas se tienen que actualizar con criterios técnicos que nos permitan evaluar lo que pasa", ha indicado, para insistir en que "lo decisivo es el comportamiento de la ciudadanía". Preguntada por si en el Consejo Interterritorial que se celebraba en la tarde de ayer, podrían echarse atrás o ponerse ciertos reparos a las medidas adoptadas en la Comunidad, Induráin comentó que "no lo creo posible", como se observó posteriormente por la tarde, debido al margen que cada comunidad tiene para aplicar decisiones propias en función de la particular incidencia epidemiológica de cada una de ellas. "Cada Comunidad Autónoma tenemos nuestra propia situación de nivel de alerta, manejamos nuestros indicadores y lo vamos adaptando, tenemos nuestra hoja de ruta navarra", señaló la consejera.El martes se realizaron en el sistema público de salud 1.850 pruebas (1.226 PCR y 624 test de antígenos), con un 5% de positivos.Desde el punto de vista epidemiológico, de evolución de la pandemia, el ISPLN indicó que el pasado martes se produjeron en la Comunidad Foral siete nuevos ingresos relacionados con esta enfermedad, dos de ellos en la UCI. Por otro lado, se registró un fallecimiento relacionado con la covid-19, una mujer de 83 años, y se notificó un deceso de días previos, correspondiente a una mujer de 90 años. El número total de muertes confirmadas por esta causa en Navarra se sitúa en 931. Por zonas, en Pamplona/Iruña y su comarca se registra el 66% de los casos positivos, en el Área de Tudela, el 12% de los mismos, y en Estella-Lizarra, el 4%. Los demás positivos (18%) se reparten por otras zonas de Navarra.

Respecto a las y los profesionales sanitarios del sistema público de salud afectados por el coronavirus, según informa el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (SNS-O), en la actualidad hay 53 positivos activos y en la última semana se han producido 22 nuevos contagios. La plantilla está compuesta por alrededor de 13.000 profesionales. En cuanto a la distribución por franjas de edad de los nuevos casos registrados, el grupo mayoritario es el de 45 a 59 años, con el 35%; seguido por el de menores de 15 años, con el 21% de los casos. A continuación, el tramo de 30 a 44 años, con el 14%; y el de 15 a 29 años, con el 12%. Finalmente, se sitúan el grupo de 60 a 75 años, con el 10%, y el de mayores de 75 años, con el 8%. La edad media de los nuevos positivos se sitúa en los 39,9 años. Respecto al género, el 35% de los casos son mujeres y el otro 65%, hombres.

Desde la perspectiva de la ocupación hospitalaria, según informó el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, tras el balance de ingresos y altas, 153 personas permanecían el martes ingresadas con y por esta infección (una más que el día anterior), 23 de las cuales se encuentran en puestos UCI (dos más que la jornada previa) y otras 11 en hospitalización domiciliaria (una menos). Los demás, 119 pacientes, están en planta (igual que el lunes). Todas estas personas dieron positivo en una prueba PCR, sea esta infección o no el motivo de su ingreso hospitalario, y ocupan espacios covid-19. La incidencia acumulada de infecciones por el virus, según los reportes diarios, se sitúa en Navarra en 41.049 casos.