Coronavirus en Navarra: caen a 63 los nuevos contagios, la cifra más baja de la segunda ola

Navarra detectó el jueves 63 nuevos casos de covid-19, prácticamente la mitad de los registrados el día anterior, según datos provisionales del Departamento de Salud. Si se confirman estos números sería la cifra más baja de toda la segunda ola en la Comunidad.





En total se realizaron 1.850 pruebas, tanto de PCR como antígenos. La tasa de positividad desciende así hasta el 3,4 %. El miércoles fue del 6,8 %.

En cuanto a la última semana, se han detectado en la Comunidad 98 casos el pasado viernes (4,7% de positividad), 93 el sábado (5,2%), 68 el domingo (5,8%), 102 el lunes (5,8%), 93 el martes (5%) y 124 el miércoles (6,8%).

Por otro lado en las últimas 24 horas la incidencia acumulada de contagios por 100.000 habitantes en Navarra vuelve a rozar a 14 días los 200 casos: según los números publicados por el Ministerio de Sanidad ayer son, cuando el miércoles eran 197,49. A 7 días la IA es de, cuando el día anterior era de 102,87.

El porcentaje de camas UCI ocupadas por covid es de 17,74 %, y el total de camas ocupadas con pacientes de esta enfermedad es de 7,18 %. En ambos casos las cifras bajan ligeramente en las últimas 24 horas.



La situación en el Estado preocupa más



Los números del jueves

Por municipios y zonas básicas de salud el barrio pamplonés decontabilizó 4 nuevos contagios, seguido de, con solo 3.La incidencia acumulada sigue aumentando en el Estado. Ayer alcanzó los 207 casos por cada 100.000 habitantes y el Ministerio de Sanidad espera que siga aumentando en los próximos días, tras notificar ayer 12.131 nuevos contagios y 181 muertes. La presión hospitalaria en toda España por la covid se mantiene estable en el 9,21%, con 11.336 hospitalizados, y un 20,44% de las camas UCI está ocupada por enfermos de coronavirus, que son 1.955. Con estos datos, el total en España sube hasta 1.785.421 casos, y las muertes hasta las 48.777, 789 en los últimos 7 días.El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias,, señaló que se espera que la incidencia siga aumentando y ve "muy posible" que el "repunte" o "cambio de tendencia" que se produce a partir del 9 de diciembre esté relacionado con la relajación de restricciones.Además, los actuales datos no incorporarían todavía el efecto del puente de la Constitución, pues es "muy pronto", según Simón, que señaló que ésta "no es una buena evolución", aunque espera que el crecimiento sea "relativamente lento"."Es muy probable" que la tendencia se mantenga hasta "mitad de enero o incluso finales", pues se tienen que sumar los casos producto del puente y también los que provocarán las Navidades, por lo que pidió tener un cuidado "muy especial".Simón considera que en tres o cuatro días las comunidades autónomas. Todas las autonomías han cambiado la tendencia de descenso, diez de ellas han experimentado un cambio "significativo hacia arriba", y nueve han dejado de descender y se han estabilizado.El repunte detectado podría significar el inicio de una "", que dependerá de que se pueda vacunar a "suficiente gente". "Tenemos que tener mucho cuidado en controlar esa incidencia acumulada, pero es probable que no aumente tan rápido como en días previos", agregó.Navarra registró ayer diez nuevos ingresos y 124 nuevos casos de covid-19, según los datos del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN), tras realizar en el sistema público de salud 1.830 pruebas (1.083 PCR y 747 test de antígenos), con un 6,8% de positividad. Están incluidos los 22 positivos del cribado que se realizó ayer a unas 150 personas en Irurtzun. Además, por primera vez desde el 1 de diciembre no se contabilizó ningún deceso y el número total de muertes confirmadas por esta causa en Navarra se mantiene en 931.

Por zonas, en Pamplona y su Comarca se registraron el 60% de los casos positivos, en el Área de Tudela, el 14%, y en Estella-Lizarra, el 2%. El 24% restante de positivos se repartieron por otras zonas de Navarra.

En cuanto a la distribución por franjas de edad de los nuevos casos registrados, el grupo mayoritario es el de 30 a 44 años, con el 27%; seguido por el de menores de 15 años, con el 26% de los casos. A continuación, el tramo de 45 a 59 años, con el 21%; y los de 15 a 29 años y el de 60 a 75 años, ambos con el 11%. Finalmente, se sitúa el grupo de mayores de 75 años, con el 3%. La edad media de los nuevos positivos se sitúa en los 35,8 años. Respecto al género, el 54% de los casos son mujeres y el otro 46%, hombres.

En cuanto a la ocupación hospitalaria, 154 personas permanecen ingresadas (una más que ayer), 22 de las cuales se encuentran en puestos UCI (una menos que ayer) y otras 14 en hospitalización domiciliaria (tres más que ayer). Los demás, 118 pacientes, están en planta (uno menos que ayer). Todas estas personas dieron positivo en una prueba PCR, sea esta infección o no el motivo de su ingreso hospitalario, y ocupan espacios covid-19. La incidencia acumulada de infecciones por el virus, según los reportes diarios, se sitúa en Navarra en 41.173 casos.