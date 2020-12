Se atemperan los precios en productos estrella para una cesta de Navidad más austera

Se acerca la época más mágica del año, y a pesar de la pandemia, las Navidades no se cancelan. Este 2020 estaremos repartidos en diferentes mesas, no nos juntaremos tantos como siempre, pero la cesta de la compra navideña sigue llenándose. Algunos productos han visto rebajados sus precios respecto al año pasado, y las compras tienden a ser más austeros, con pedidos más ligeros, pero el número de clientes ha aumentado en los puestos del mercado de Santo Domingo y el Segundo Ensanche para llenar de color y alegría sus mesas. El cardo y la alcachofa son los reyes de los primeros platos. Los más demandados en los hogares de Navarra. "La alcachofa ha subido un poco de precio, no por estas fechas sino por las heladas transcurridas hace unos días", explicó Maite Zabalza, desde la Frutería Zabalza en el mercado del Casco Viejo. "Por cada veinte cardos limpios, vendemos uno sucio", añadió respecto a como las gente se muestra cada vez más partidaria de comprar la verdura limpia. "El cardo limpio se puede congelar, y cuando lo vas a cocinar no hace falta descongelarlo, se echa directamente al agua caliente", expuso sobre cómo se puede conservar este producto comprándolo con antelación.

El congelador es el gran aliado de las cocinas navarras que prefieren tomar la delantera a la subida de precios. Así lo aseguran pescateros y carniceros de los mercados de Pamplona. "La gente prefiere comprar antes y ahorrarse algún eurillo", contó Manolo Asiáin, dueño de un puesto en el mercado de Santo Domingo. En las pescaderías los más deseados son el besugo (50 €/kg), lubina salvaje (19 €/kg), el rape (16 €/kg), la corvina (15 €/kg), el rodaballo y "hasta las cocochas de bacalao", afirmó Cristina García, desde Pescadería Irati. Las cocochas rondan los 27 euros, con lo que el comprador se ahorra 2 euros por kilo respecto al año pasado.

ENTREMESES NAVIDEÑOS También está la opción de los que prefieren cocinar menos y llenar espacio en la mesa con tablas de quesos, patés, jamón y algún que otro frito de aperitivo. Desde la Quesería de Guillermo, Mari Carmen Valimaña afirmó que para estas fechas cuentan con una selección especial de quesos, más caros que los habituales (de 7 a 20 euros). En este establecimiento han traído el Brie de Meaux, un queso francés con trufa blanca, que cuesta 65 euros/kg, y también tienen otros que llegan a 110 euros. "Cuando más se vende es en la antevíspera, pero no nos podemos quejar porque estamos recibiendo muchos pedidos a domicilio ya que la gente sigue comprando queso", afirmó Valimaña.

En cuanto a los patés y el jamón ibérico, desde Gazteleku, en el mercado de Santo Domingo, explican que el importe de sus productos no ha variado con respecto al año anterior. Los patés, afirmaron, van de los 9 a los 33 euros, y el jamón serrano más barato se puede adquirir por 16 euros. Sin embargo, el kilo del ibérico, un manjar que no puede faltar en las casas durante estas fiestas, vale por encima de los 95 euros el kilo.

Así, en este 2020, no todo son malas noticias, ya que el ahorro en la cesta de la compra puede variar desde 4 a 10 euros. En tiempos de pandemia no rascarse tanto el bolsillo siempre es algo bueno, y un gratificante regalo de Navidad para poder disfrutar de estas fiestas.

Cesta de Navidad

Congelar y ahorrar. Los navarros han decidido congelar sus productos navideños, ya sean cardos, o cualquier tipo de carne o pescado, porque así se ahorran dinero, puesto que los precios tienden a aumentar a medida que nos aproximamos a las comidas más señaladas del calendario invernal.

Menos es más. Debido a la pandemia y a no poder reunirse toda la familia, los encargos en los diferentes puestos han aumentado pero con menor cantidad de producto.

Bajar los precios. Respecto al año pasado, se puede apreciar una ligera bajada de precios típicos de la Navidad, como en el cardo, la lubina, el gorrín, el cabrito y el calamar, entre otros.

Frutas más solicitadas. La más solicitada es la piña en estas fechas, cuyo precio medio es de 3 euros. También los mangos importados en avión, 12 euros la pieza, y los aguacates a 6,90 euros el kilo. Kiwi amarillo (7,90 €/kg), papaya (5,70 €/kg) y el mango normal (5,90 €). Estos productos se adquieren en el último momento o se encargan.