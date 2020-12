"A pesar de un negativo hay que seguir cumpliendo las medidas"

A pesar del gran aumento en la solicitud de pruebas de cara a estas fechas, los expertos advierten que incluso con un resultado negativo en los días previos, las medidas para evitar contagios –distancia interpersonal, ventilación del lugar y mascarillas– deben continuar presentes en las celebraciones navideñas.

"Lo primero hay que decir es que no hay indicación para hacerse una prueba de cara a un encuentro social", afirma tajantemente el doctor Del Pozo, siguiendo la recomendación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Este organismo solo recomienda realizarse un test covid a personas con síntomas; a quien haya tenido contacto cercano durante 15 minutos o más con ??un positivo; o a quienes hayan sido contactados para realizarse una prueba de detección.

La razón es clara. "Los negativos pueden dar una falsa sensación de seguridad", razona Del Pozo, indicando que esto puede hacer que "se relajen las medidas y después contagiar a las personas con quienes se vaya a juntar", que en muchos casos son población de riesgo, como "personas mayores o con movilidad reducida".

Una única prueba preventiva y puntual no es más que una "foto fija" del momento, pero en ningún caso garantiza la seguridad total. El director del área de enfermedades infecciosas de la Clínica Universidad de Navarra pone un ejemplo muy claro: "Los futbolistas y equipos técnicos se hacen PCR de manera continua –48 horas antes de cada partido oficial–. Si esto fuese una medida 100% eficaz, no habría ningún caso de transmisión en su contexto. Y todos sabemos que con relativa frecuencia aparecen brotes en estos equipos. Si te haces una PCR todos los días tienes sabes lo que tienes en ese momento, pero no es la realidad. Hacerse una PCR el día 23 es una barrera, pero no te asegura un 100% de eficacia", zanja.

En la misma línea se manifiesta la doctora Sanjurjo, que añade que a pesar de un negativo se puede estar "en periodo ventana de incubación", algo que no se detecta. "Una PCR negativa quiere decir que en esos momentos no tienes capacidad infectiva, pero puedes estar en ese periodo. La prueba te indica que hay un riesgo prácticamente nulo, pero no quiere decir nada. Las garantías son altas, pero hay que mantener las medidas igualmente", manifiesta, al igual que lo hace en la consulta con los clientes que piden realizarse un test de cara a estas fechas.

Por su parte, la doctora Mercedes Moreno añade que, en cualquier caso, "es importantísimo que medie un profesional", descartando por completo los test de autodetección que se han puesto de venta esta semana en las farmacias.

"Que tengas pruebas cercanas y accesibles crea todavía mucha más confusión a la gente. No toda prueba es seria y no hay seguridad absoluta en ninguna de ellas", concluye.