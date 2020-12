Coronavirus en Navarra: 74 nuevos contagios el martes y se abre el cierre perimetral para Navidad

Navarra detectó el 22 de diciembre 74 nuevos casos positivos de infección por covid-19, 5 menos que el lunes, según los datos provisionales facilitados por el Departamento de Salud que se actualizarán a mediodía. Los positivos bajan al 3,5% con 2.103 pruebas (PCR y antígenos) realizadas, ha informado el Gobierno de Navarra.







Riesgo extremo en seis CCAA



Datos del lunes

Lapor 100.000 habitantes vuelve a repuntar en la Comunidad foral, con una tasa de 193,36 en las últimas dos semanas, mientras que el día anterior era de 192,14.Las restricciones continúan en la actualidad, pero desde hoy miércoles al 26 de diciembre y del 30 de diciembre al 2 de enero se permitiráy también que se pueda salir de la Comunidad Foral con la misma finalidad. En el caso de las personas residentes en Navarra que salgan a otra comunidad durante las fechas permitidas, podrán regresar cuando quieran, no tiene que ser en las fechas señaladas.Navarra lleva confinada perimetralmente desde el pasado 22 de octubre, fecha en la que salvo por desplazamientos laborales, de fuerza mayor o legalmente justificados, no se puede entrar y salir de la Comunidad Foral debido a la alta incidencia de la pandemia durante la segunda ola.Un día más el martes, y fue esta vez el barrio pamplonés deel que encabezó la lista con 7 nuevos contagios. Le siguieron, con 5 casos.Los datos totales no sirven para dar cuenta real de la expansión del coronavirus, porque no tienen en cuenta la densidad de población. El verdadero termómetro para medir la gravedad del coronavirus es el de la, que no muestra un panorama muy halagüeño precisamente. Está subiendo drásticamente en España, donde hay 236 personas contagiadas por cada 100.000 habitantes, tomando como referencia los últimos 14 días.Sin ir más lejos, este indicadoren las últimas 24 horas contabilizadas, y preocupan especialmente seis comunidades por encima del nivel de riesgo extremo que marca la barrera de 250. La mayor incidencia se registra en Baleares, con 433 casos por cada 100.000 habitantes, 27 más que el día anterior; le sigue Madrid, con 329 casos, 29 más; la Comunidad Valenciana, con 309 casos; y Extremadura, con 305,25 más en un día.El lunes se realizaron en el sistema público de salud 1.665 pruebas (900 PCR y 765 test de antígenos), con un 4,7% de positivos. Por su parte, en la jornada de ayer, no se registró ningún ingreso hospitalario, ni se contabilizo ningún deceso por esta infección, por lo que la cifra global de fallecimientos por covid-19 desde el inicio de la pandemia, se mantiene en 948.

La Comunidad Foral continúa siendo, una semana más, la comunidad autónoma que más pruebas diagnósticas de covid-19 realiza en relación a su población: 762,77 por 1.000 habitantes, según la estadística oficial del Ministerio de Sanidad. La media estatal se sitúa en las 443,07 por cada mil habitantes.

la mayoría en pamplona Por zonas, en Pamplona y su Comarca ayer se contabilizaron la mayoría de los casos positivos, el 67%, en el Área de Tudela, el 13% de los mismos, y en la de Estella-Lizarra, el 6%. Los demás positivos, un 14%, se reparten por otras zonas de Navarra.

En cuanto a la distribución por franjas de edad de los nuevos casos registrados, según informó Salud, los grupos mayoritarios fueron el de menores de 15 años y el de 30 a 44 años, ambos con el 25%; seguido por el de 15 a 29 años, con un 17%. A continuación, el grupo de 45 a 59 años, que registra un 16% de los casos, y el tramo de 60 a 75 años, con el 11%.

Finalmente, el grupo de mayores de 75 años, aglutinó el 6% de los casos. La edad media de los nuevos positivos se sitúa en los 36,5 años. Respecto al género, el 51% de los casos son mujeres y el otro 49%, hombres.

Desde la perspectiva de la ocupación hospitalaria, según informó ayer el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, tras el balance de ingresos y altas, 148 personas permanecen ingresadas con y por covid-19, las mismas que ayer, 18 de las cuales se encuentran en puestos UCI, el mismo número que ayer y otras 20 en hospitalización domiciliaria, dos más ayer. Los demás, 110 pacientes, están en planta, dos menos que ayer. Todas estas personas dieron positivo en una prueba PCR, sea esta infección o no el motivo de su ingreso hospitalario, y ocupan espacios covid-19.

La incidencia acumulada de infecciones por el virus desde el inicio de la pandemia en la Comunidad Foral, según los reportes diarios, se sitúa en 41.545 casos.