805 personas del ámbito sociosanitario, vacunadas de la covid

Hasta el jueves 31 de diciembre, se había administrado la vacuna contra la covid-19 a 805 personas del ámbito sociosanitario de Pamplona/Iruña. Concretamente, a 386 trabajadores y a 459 residentes. Un proceso de vacunación que, como explicaron desde el departamento de Salud, se retomará el próximo lunes, 4 de enero, y en él que se incluirá también a centros del resto de la geografía navarra.

Ante la tendencia al alza de la covid-19, como consecuencia de una mayor interacción social y familiar en torno a las fiestas de Navidad, Salud hizo un llamamiento, tanto a la población como a los diferentes sectores de actividades, a extremar las medidas de precaución, prevención y protección individuales y colectivas en reuniones públicas y privadas, espacios comerciales, hostelería, ocio, cultura, deporte, transporte... apelando al cumplimiento de las normas vigentes, así como a un comportamiento responsable.

A la mínima sospecha, no ir a reuniones En este sentido, recordó que la primera medida fundamental es que "a la mínima sospecha o constancia de síntomas (tos, fiebre, dificultad respiratoria, falta de olfato o gusto, diarrea..) no se debe acudir a ningún encuentro ni celebración y debe ponerse en contacto con el sistema sanitario a través de las diferentes vías existentes". Asimismo, consideró "lógico" no interactuar personal o socialmente si está esperando el resultado de una prueba diagnóstica o se encuentra en aislamiento por ser contacto estrecho.

Además de estas indicaciones respecto a la detección y asistencia sanitaria, Salud insistió en que, en los encuentros privados los grupos tienen que ser de no más de 6 personas y máximo de dos unidades convivenciales, a poder ser al aire libre y, si no es posible, en espacios con ventilación continua. Durante las reuniones, hay que evitar los saludos frente a frente, lavarse las manos con agua y jabón o gel hicroalcohólico, mantener la distancia de al menos 1,5 metros, utilizar siempre la mascarilla, salvo en el momento de comer y beber, no compartir vasos, cubiertos, platos ni picoteos, y no alargar mucho el encuentro. También recomendó no fumar y recordó que el consumo de alcohol puede reducir la atención a las medidas de prevención.