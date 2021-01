La realización de pruebas en Navarra se desploma un 78% en dos meses

Navarra ha realizado un total de 525.833 pruebas diagnósticas desde que comenzó la pandemia por Covid-19 hasta el pasado 31 de diciembre, según ha notificado la Comunidad foral al Ministerio de Sanidad. El número de pruebas en la Comunidad foral, no obstante se ha desplomado estos días.



El departamento de Salud ha informado este lunes de que el domingo realizó 827 pruebas (590 PCR y 237 test de antígenos), con un 10,6% de positivos, frente a las 1.360 pruebas de hace un mes y las 3.807 de hace dos, 2.980 menos, lo que supone una caída del 78% en dos meses.



La sucesión de festivos en estas fechas reduce el número de pruebas realizadas y, por tanto, los casos diagnosticados y la incidencia. "Todos los indicadores están distorsionados estos días por los festivos", ha explicado a El País Clara Prats, investigadora en Biología computacional de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC). "Enmascaran lo que está ocurriendo, hacen que la Rt (el número de reproducción básico instantáneo, es decir, a cuántas personas contagia cada infectado) sea más inestable y la incidencia más baja de lo que es en realidad", añade.



En la semana del 21 al 27 de diciembre, pese a que la curva de casos llevaba ya 10 días empinándose, las comunidades realizaron 843.330 pruebas PCR y test de antígenos, 124.000 menos (una reducción del 12,85%) que las realizadas una semana antes, según los últimos datos de Sanidad.



El Ministerio de Sanidad no oculta su inquietud ante la situación. "Hemos instado a las comunidades autónomas a no bajar la guardia durante estas fechas navideñas en la detección precoz de casos. Compartimos la preocupación a la espera de conocer mañana [por el lunes] y, especialmente el martes, los datos que puedan dar una fotografía completa de la evolución epidemiológica", explicó este domingo un portavoz. "El ministerio valora la actitud de algunas comunidades como Extremadura, Navarra y Aragón, que han endurecido las medidas durante estas fechas", añadió este portavoz.



POR COMUNIDADES

En conjunto, España ha realizado 22.660.315 pruebas diagnósticas, de las que 19.115.259 son PCR y 3.545.056 test de antígenos.

En la última semana, del 25 al 31 de diciembre, las comunidades autónomas han realizado un total de 500.486 PCR, una media de 71.498 PCR al día. Además, en este periodo, las comunidades autónomas han llevado a cabo un total de 270.496 test de antígenos -38.642 de media al día-. Sumados a las PCR realizadas, suponen un total de 770.982 pruebas diagnósticas realizadas en este periodo, 110.140 al día. Aumenta así un 4% el número de pruebas diagnósticas realizadas, con una tasa de 481,11 por cada 1.000 habitantes.

"Progresivamente, se van desarrollando nuevas técnicas para el diagnóstico de la infección por SARS-Cov2, como es el caso de las pruebas rápidas de antígeno que las Consejerías de Sanidad están empezando a introducir en la gestión de la pandemia", señala Sanidad en una nota.

Las pruebas realizadas, por CCAA, desde el comienzo de la pandemia: Andalucía ha realizado 2.694.519; Aragón ha realizado 645.648; Asturias 711.916; Baleares 668.647; Canarias 718.118; Cantabria 311.519; Castilla y León 1.241.542; Castilla-La Mancha 714.488; Cataluña 4.514.851; Comunidad Valenciana 1.873.238; Extremadura 451.225; Galicia 1.162.786; Comunidad de Madrid 3.910.553; Murcia 554.211;525.833; País Vasco 1.690.108; La Rioja 226.300, Ceuta 20.232 y Melilla 24.581.