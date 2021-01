"Cuando me prejubilaron, ya tenía b decidido que iba a ir de voluntario"

PAMPLONA – Alberto Valencia lleva cuatro años como voluntario en el Banco de Alimentos de Navarra. Conocía a una persona que ya estaba de voluntario y cuando "me dieron el contrato relevo y me prejubilaron con 61 años, ya tenía decidido que iba a ir de voluntario y que no quería quedarme en casa sin hacer nada". En cuanto a la experiencia, reconoció que "ha sido extraordinaria, de verdad. No sabía lo que era esto, pero vamos, ha resultado una experiencia muy buena".

Valencia acude dos días por semana al Banco de Alimentos, en concreto, los martes y los jueves. "Estoy en el departamento de voluntariado, haciendo nuevos voluntarios". También ha solido participar en las Grandes Recogidas. "Este año por la covid-19, pues no hemos podido hacer las recogidas presenciales, pero bueno, hasta ahora sí que he participado".

Sobre este año de pandemia, reconoció que "ha sido un poco complicado". En esta línea, añadió que los voluntarios, "como somos la mayoría gente mayor, somos personas de riesgo y muchos se tuvieron que quedar en casa. Entonces ahí entraron en juego Protección Civil, Cruz Roja, la DYA, Correos, etc., un montón de organismos que suplieron".

Por otro lado, en cuanto a la implicación de la ciudadanía durante los meses de la primera ola de la pandemia, destacó que se llevó una sorpresa "muy agradable". "Se ve que la gente está con ganas de colaborar y ha habido un repunte de voluntariado de gente joven y de hecho, ahora estamos al completo".