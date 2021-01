Los navarros gastan una media de 103 € en las rebajas de invierno que empiezan este jueves

PAMPLONA – Cada navarro gastó de media 103 euros en las rebajas de invierno de la temporada pasada, según una encuesta encargada por la Asociación de Consumidores de Navarra Irache. La encuesta también indica que el 42% de los navarros espera expresamente a estas promociones para realizar alguna adquisición que ha seleccionado previamente y que, con espera o no, un 66% de los ciudadanos acaba realizando alguna compra en rebajas.

Por edades, los que más gastaron en las últimas rebajas fueron los encuestados de mediana edad, entre 30 y 45 años, 114 euros: los de entre 46 y 65 años gastaron 106 euros; los menores de treinta, 101 euros; y los mayores de 65 años, 82 euros.

Por importes, un 31% de los encuestados gastó menos de 60 euros; un 29%, entre 60 y 120 euros; un 15%, entre 120 y 180 euros; un 6%, entre 180 y 240 euros; y otro 6%, entre 240 y 400 euros. El gasto medio de los que han comprado en rebajas es mayor en hombres que en mujeres –107 euros frente a 96–, detalló la asociación en una nota.

Irache destacó que "los consumidores deben saber que las rebajas no significan ningún menoscabo en sus derechos". Así, explicó que "los productos rebajados deben corresponder con lo que se ofrecía en el comercio y tienen que estar en perfecto estado". De no ser así, tiene derecho a que el comercio le entregue una prenda "en perfectas condiciones". Para poder reclamar es importante conservar el justificante de compra y reclamar por escrito al comercio en cuanto el comprador se percate del defecto.

DEVOLUCIONES Por el contrario, subrayó que "si la prenda está en perfecto estado y corresponde a lo que el consumidor compró, el vendedor no tiene obligación de aceptar una devolución, salvo que lo ofrezca a través de vales o anuncios". Además, indicó que debe constar el precio ordinario y el rebajado y este último debe ser el menor que se haya aplicado sobre productos idénticos en los treinta días precedentes.

Según Irache, algunos ciudadanos se han mostrado molestos en alguna ocasión porque, tras comparar precios, han acudido días después a la tienda elegida y ésta ya no estaba en rebajas. "La ley que regula el comercio en Navarra indica que cada establecimiento debe exponer en el exterior y en lugar visible al público sus fechas de rebajas", ha apuntado. Respecto al cumplimiento de la normativa en época de rebajas, el 39% de los navarros cree que se cumple la ley, el 24% considera que no se cumple y un 27% no conoce la regulación.

Por otro lado, Irache ha llamado a la responsabilidad al consumidor y ha incidido en la importancia de "seguir con rigor las indicaciones higiénicas que nos indiquen en los establecimientos y evitar cualquier situación que pueda entrañar un riesgo sanitario innecesario". Además, ha recomendado "llevar a cabo un consumo responsable, también en la época de rebajas".