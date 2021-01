Al menos 203 escolares no podrán volver a clase el lunes en Navarra por ser positivo en coronavirus

A estos alumnos hay que sumar aquellos que, a pesar de ser negativos, están confinados por ser contacto estrecho

Al menos 203 alumnos y alumnas de enseñanzas no universitarias de Navarra no podrán retomar este lunes las clases presenciales por haber dado positivo en coronavirus en los últimos diez días. A estos escolares se le sumarán aquellos que, a pesar de haber dado negativo en las pruebas, se encuentran en cuarentena por haber estado en contacto con un positivo. Ahora bien estos datos no se conocerán hasta el mismo lunes cuando los centros educativos trasladen esta información al Departamento de Educación.

Desde el 28 de diciembre hasta el 7 de enero (11 horas), un total de 203 escolares de 3 a 18 años han dado positivo en coronavirus, según datos de Educación que estima que estos casos estarán en confinamiento personal por su condición de positivos este lunes, fecha en la que se retoman las clases. "Es un dato que podría variar ya que la evolución de cada persona puede modificar esta estimación", puntualizan desde el Departamento. Por etapas, Primaria y ESO aglutinan la mitad de los casos, con 54 y 50 positivos cada una respectivamente. Le siguen Formación Profesional con 43 contagiados, 30 de Bachillerato y 26 de Infantil.

A estos 203 escolares habrá que sumar aquellos que den positivo este fin de semana y todos aquellos estudiantes que, si bien han dado negativo en alguna de las pruebas de covid-19, están en cuarentena a la espera de una segunda PCR por haber estado en contacto con un positivo.

Por otra parte, Educación destacó que "no se da ningún caso de cuarentena de grupo (aula) por contacto estrecho" para la fecha de vuelta a la actividad escolar tras las vacaciones de Navidad.

El primer trimestre se saldó con un total de 5.692 escolares de 3 a 18 años positivos por covid-19, lo que supone el 5,4% del total de alumnado escolarizado en las enseñanzas no universitarias. Los niveles de Bachillerato y Formación Profesional, con más del 7% del alumnado contagiado, presentaron las tasas más altas frente al 3,2% de Infantil (3-5 años). Las mayores diferencias se observaron en las cifras de escolares confinados debido a que el Departamento de Salud ha adoptado distintos protocolos en función de los niveles educativos. Así, mientras que en Infantil y Primaria, el 31,8% del alumnado, 19.770 menores, vivió durante ese primer trimestre un confinamiento, el porcentaje en los niveles superiores se redujo al 8%.

El primer trimestre finalizó el pasado 22 de diciembre con un total de 1.164 estudiantes de Infantil y Primaria confinado, lo que supone el 1,88% del total del alumnado de ambos ciclos .