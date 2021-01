Chimeneas y estufas eléctricas y de Pellet: "Con semejante frío, en cuatro días se han agotado todos los productos"

"Con este frío la venta de estufas se ha disparado totalmente", señaló Miguel Ángel Luga, dueño de la Ferretería Luga, en el Polígono Industrial de Areta. "Con semejante frío me he quedado en cuatro días sin nada", declaró. "Lo que más se ha vendido estos días son las estufas eléctricas y de butano, que son las más económicas para pasar estos días de frío", explicó Miguel Ángel, "aunque han mostrado interés algunos clientes por las estufas de pellet o de leña, hemos vendido muy pocas". El ferretero recordó que otros años no han visto "ese furor por las eléctricas". En palabras de Luga el incremento se debe a que pasamos más tiempo en casa debido a la pandemia y "hay que tirar de lo fácil para pasar esta ola de frío". No solo se quedó sin stock en estufas eléctricas, "con las palas de nieve voy por el mismo camino. Entre la alerta de nieve y el frío que no pasa, la gente está siendo demasiado previsora."

Negocios como Olerghy Renovables especializados en calefacción y combustible, ven como está aumentando el interés por el sector de las estufas. "Nosotros estamos especializados en la venta de pellet, y se nota más en estos días de frío que la gente quiere comprar combustible", según informó la empresa.

Desde la empresa indicaron a este periódico, han experimentado un incremento de ventas en el sector de la calefacción, pero sobre todo el pellet". A pesar de contar con estufas de exterior, indicaron que se muestra un mayor interés por las de interior.