Ollo, crítica con las campaña publicitarias del modelo D: tenían "poco impacto"

La consejera de Relaciones Ciudadanas, Ana Ollo, ha asegurado que las campañas tradicionales de matriculación del Modelo D de Euskarabidea "tenían poco impacto" y por ello este año serán de nuevo los ayuntamientos interesados los encargados de su realización con la financiación del organismo público.

Ollo ha respondido así a la pregunta oral sobre los motivos por los que Euskarabidea no ha hecho este año campaña publicitaria a favor de la matriculación en el modelo D planteada en el Pleno del Parlamento por la portavoz de EH Bildu, Bakartxo Ruiz.

"Una constante evaluación de las políticas públicas implementadas desde Euskarabidea nos mostraba, junto con diferentes estudios, que las campañas tradicionales de sensibilización, puntuales y dirigidas a un público concreto, tenían poco impacto en sectores amplios de población", ha señalado la consejera afirmando que "tienen poca incidencia en el proceso de preinscripción".

Ollo ha asegurado que comparten la "visión del euskera como valor de cohesión y convivencia" en una Navarra compuesta por diferentes zonas lingüísticas y ha recordado que además del modelo D hay otros como el modelo A que "pueden servir también para impulsar ese valor del euskera".

"Entendemos que solo una campaña del modelo D de carácter general para toda Navarra no responde a esos objetivos que desde Euskarabidea nos planteamos", ha insistido aclarando que "esto no quiere decir que la campaña de modelo D impulsada por los servicios municipales de Euskera no sea eficaz" y recordando que será financiada de nuevo por Euskarabidea.

En este momento, ha indicado, se han sumado a esta campaña 20 entidades locales.

"El trabajo con los técnicos municipales es importante" y "va más allá de las campañas de preinscripción", ha subrayado poniendo como "modelo de éxito" la iniciativa ERA Eskola de formación para padres y madres con hijos en modelos con euskera en la que han participado más de 1.000 familias.

Además, ha informado, desde Esuskarabidea se está organizando un programa online similar a ERA Eskola con el objetivo de ofrecer, a través de vídeos en directo, herramientas y recursos a las familias.

Así mismo, ha comentado, están realizando reuniones con personas de la zona no vascófona que se han dirigido al departamento con el interés de trabajar en acciones específicas de promoción del euskera en la educación.

La parlamentaria de EH Bildu, para la que esta es una clara, ha asegurado que esta forma de actuar implementada el pasado año no gustó a lo servicios municipales de euskera porque "se cargó sobre sus espadas una responsabilidad que no les corresponde" y ha defendido que "Euskarabidea debería fomentar no solo estudiar euskera, sino estudiar en euskera".