El segundo plan de euskera se enfocará en los jóvenes, de los que "uno de cada cuatro son euskaldunes" actualmente, ha apuntado la consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales, Ana Ollo.

En pleno parlamentario, Ollo ha añadido que a raíz del primer plan estratégico del euskera, de 2016 a 2019 "creció el número de navarros que saben euskera" y en modelos educativos en euskera "son escolarizados casi el 50 % de niños menores de 3 años", siendo el 30 % en el modelo D y un 20 en el modelo A.

Además, las personas adultas que estudian euskera "han ido creciendo paulatinamente", ha añadido la consejera.

De esta forma se ha pronunciado en su respuesta a la interpelación presentada por el parlamentario de Navarra Suma, Iñaki Iriarte, sobre política general en materia lingüística, en la que considera que se trata de una política con dos posturas: "las de quienes abogan por una discriminación positiva, y la de quienes nos oponemos a la discriminación".

Ha apuntado que desde su grupo "no se comparte" el planteamiento que habla de "lenguas invasoras" en relación al castellano y ha abogado por ofrecer a los ciudadanos la posibilidad de usar y transmitir la lengua "con libertad y en un ambiente amable, con ayudas necesarias pero sin discriminación positiva".

Iriarte ha calificado de "discriminación" situaciones que ha ejemplarizado como el concurso de contratación para la recogida de datos para la encuesta de condiciones de vida en Navarra, "en la que se exigía, en la página 4, que se cubriera el ratio del 50% de personal con nivel C1 de euskera".

Una realidad que, ha señalado, "es muy difícil de cumplir en Navarra" y, además, ha apuntado que de las 4.180 encuestas telefónicas realizadas, en las que se ofrecía responder en castellano o euskera, solo 285 personas, un 6,81 %, eligió la opción en euskera.

Una intervención que ha sido replicada por la consejera, quien ha señalado que "las políticas de UPN sí han sido discriminatorias" y ha recordado que la política lingüística actual se sustenta en el acuerdo programático para la legislatura.

Además, ha citado que se ha comenzado a trabajar con otras comunidades autónomas con lenguas minoritarias, y "se ha percibido un cambio por parte del Gobierno de España", en el trabajo en la Oficina de las Lenguas, una comisión interministerial en la que Navarra pidió la creación de un foro entre comunidades "para estudiar el desarrollo de lenguas entre distintas administraciones".

Desde el PSN, Inmaculada Jurío ha reconocido que existen "discrepancias en materia lingüística entre el gobierno anterior y este" y ha solicitado a Iriarte que "se aclaren" en su formación porque no solo es la postura de Iriarte la representada.

Ha pedido a Navarra Suma que "si no quieren ver al euskera ni en pintura" que aporten en positivo, "que no significa no criticar, sino aportar" y, por último, ha reconocido también que PSN tuvo "ideas propias sobre la encuesta sociolingüística y cómo avanza el euskera en la comunidad".

Por Geroa Bai, Jabi Arakama ha apuntado que desde su formación "comparten y apoyan" las políticas en materia lingüística impulsadas por Ollo, ya que son "proactivas, de larga mirada y parten del respeto a los derechos lingüísticos de la ciudadanía".

Ha añadido que suponen un "impulso decidido a la normalización y fomento del euskera, con un exquisito cuidado para mantener la convviencia siempre en el centro". Por último, ha celebrado que "tras una década de políticas euskarófobas, tenemos un fomento de su conocimiento y uso".

Desde EH Bildu, Bakartxo Ruiz ha puesto de ejemplo a Iriarte, dentro de la formación Navarra Suma y le ha cuestionado si "alguien podría pensar que está en la formación porque UPN necesitaba la cuota de un parlamentario euskaldun", para aclarar que "no se pone en duda el nivel de Iriarte como parlamentario".

Por último, ha señalado que "el único nacionalismo que se ha escuchado en el Parlamento ha sido el español, en las palabras de Iriarte y Jurío".

Por Podemos-Ahal Dugu, Ainhoa Aznárez ha solicitado a Jurío "humildad con los socios y socias del Gobierno", entre ellos los dos parlamentarios de su formación porque son "esenciales para la gobernabilidad de esta comunidad".

Ha pedido a NA+ que mire la política lingüística para los menores de 0-3 años en Pamplona, la demanda y las plazas que se destinan a cubrir las necesidades.

Por último, desde I-E,ha reconocido sentirse "descolocada" por hablar esta cuestión a través de una interpelación, al tiempo que ha pedido que "es necesario que se actúe para que la población sienta esta lengua como propia y huir de la confrontación lingüística, porque genera odio y rechazo".