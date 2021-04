Noticias que confunden: "Entran en mi vida, de repente, los duques de Sussex, una pareja de la que ignoro si pertenecen a la familia real británica o sólo son familiares de la reina", recuerda Juan José Millás en Diario de Navarra el lunes 15 de marzo; noticias que despistan: "No puedo fingir que no me he enterado porque están en todos los telediarios y en todos los periódicos y en todas las emisoras de radio", añade Millás. ¿Consecuencias de la confusión? La sangrienta actualidad informativa muestra en el ecuador del tercer mes del año una indudable tonalidad rosa e incluso el día 18, las páginas de Informalia incluyen un artículo de Vicky Ballesteros en el que se hace saber al personal que dos semanas después de la famosa entrevista que dio origen al fenómeno del que incluso Millás se hace eco, "la duquesa de Sussex ha sorprendido enviándole unas cartas de apoyo a una serie de mujeres. Todas están escritas a mano por ella misma".

Todo un detalle: "La nuera del príncipe Carlos ha colaborado una vez más con la ONG Smart Works, que empodera a mujeres sin trabajo ofreciéndoles ropa y coaching. Con ellas tuvo un detalle especial el pasado 8 de marzo por el Día de la Mujer. Un gesto que ha trascendido diez días después". La charla en cuestión fue emitida el pasado 7 de marzo y en ella, los duques recordaron pensamientos suicidas y racismo variado. "Además, anunciaron el sexo del bebé que esperan, una hermanita para Archie", según Ballesteros. Pero el jueves 25, Jesús Manjón bajaba al lector de la prescindible nube romántica titulando su trabajo para el mismo medio "Meghan Markle gana: la agencia de paparazzi a la que demandó por un millón de dólares se declara en bancarrota".

Pese a todo, la actualidad es tenaz y sigue mostrando su cara más depravada a finales de mes.

Eslóganes y verdad

Máriam Martínez-Bascuñán reconoce, en su artículo de opinión para El País del día 21, que comprende "la lógica de los eslóganes, pero me cuesta entender cómo se pretende explicar nada a la joven empleada del súper con algo como la creación de un frente antifascista". El caso reseñado es muy significativo, dado que una trabajadora "se lamenta de su situación y de los políticos. 'No hay manera de confiar en ninguno', dice, y finalmente exclama: '¡Y encima me han robado mi libertad!'. Admitámoslo, suena a ayusismo". Pero, bueno, ¿qué había ocurrido? Para Martínez-Bascuñán, no importa que un eslogan "sea verdad o mentira: importa su impacto".

Tampoco parece hallarse desencaminada, pues el martes 30, Diario Crítico era uno de los medios que se hacía eco de una nueva noticia para la confusión: "Según ha publicado el diario El País, tras la emisión del primer capítulo del documental de Rocío Carrasco en Telecinco, donde desveló que había sufrido fuertes episodios de maltrato por su ex marido, las consultas al servicio de atención a las víctimas de violencia de género se incrementaron". Eso sí: la violencia machista y las injusticias diarias más lamentables se resistían a ser aparcadas por una figura de la nobleza mediática, obligando a Natalio Blanco a resumir de un modo significativo su trabajo para diario16.com a finales de mes: "El Supremo rebaja 15 años de cárcel a un violador y abusador de dos sobrinas menores durante cuatro años al no verlas `especialmente vulnerables´".

Life, sin embargo, ya persiste el segundo día de abril en el interés por aquello que más despista: "Gracias a la revista People se han podido conocer más detalles sobre el día a día del matrimonio en Santa Barbara, donde viven en una mansión de 14 millones de dólares. La publicación ha captado al príncipe Harry en la playa de Montecito jugando con Pula, el labrador negro de la pareja" informan las páginas correspondientes de El Huffpost. Enternecedor. Y, ¿cómo le va al común de los mortales a principios de ese mes? El día 2 y según okdiario, "Podemos usa electoralmente el ataque a su sede de Cartagena" pero Europa Press ya venía informado los días anteriores al citado ataque sobre otros casos, éstos de abuso generalizado: "La factura de la luz subió casi 11 euros en marzo respecto al mismo mes del año pasado, según Facua".

Desde luego, algunas noticias no confunden al lector.