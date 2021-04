Coronavirus en Navarra: 178 casos el lunes, y Salud ve con optimismo que la velocidad de contagio baja

Navarra detectó el lunes 178 nuevos casos de infección por Covid-19, 3 más que el día anterior, según datos aún privisionales del Departamento de Salud. La Comunidad sigue a la cabeza del Estado en tasa de incidencia, por encima de 350, aunque hay luz al final del túnel: según Carlos Artundo, Director General de Salud, la velocidad de contagio ha disminuido en la última semana y se espera que, "aunque haya un ligero aumento de positivos en los próximos días", la cuarta ola no tomará altura y se superará antes que las anteriores.



Sigue preocupando no obstante el número de personas hospitalizadas, cifras que desde mitad de febrero no se daban. Actualmente hay 150 personas hospitalizadas por o con Covid-19, 24 de ellas en UCI. Por otro lado la vacunación ha dado un acelerón importante y la cifra de fallecidos ha descendido considerablemente, solo uno del 24 marzo al 4 de abril, cuando la media del mes anterior era de 6.



En el día de ayer se realizaron un total de 2.144 pruebas, entre PCR y test de antígenos, lo que arroja una tasa de positividad del 8,3 %.



A lo largo de la semana, en la Comunidad foral se han registrado 184 casos el lunes pasado (7,1%), 163 el martes (6,1%), 164 el miércoles (4,7%), 154 casos el jueves (8,3%), 195 el viernes (7,6%), 154 el sábado (9,8%) y 175 el domingo (10,9%).



Tudela con 13 positivos en total y Cadreita, con 12, encabezaron el 5 de abril la lista diaria de casos por municipios y zonas de salud. Le siguieron Lodosa y los barrios pamploneses de Rochapea y San Juan, con 10. A continuación, Burlada y Villava, con 9, Buztintxuri, con 6, Milagro e Iturrama, con 5, y Arguedas, Chantrea, Ermitagaña y Tafalla con 4. En las zonas de Pamplona hubo 47 casos.













Vacunando más que nunca



Navarra se ha puesto las pilas en cuanto a vacunación durante la pasada semana festiva. Ha inoculado más dosis a la semana que nunca. Han sido 18.737 dosis las que se han administrado, una cifra que supone un acelerón importante en cuanto a la vacunación, más teniendo en cuenta el panorama más próximo. Este domingo se pusieron 2.544 vacunas, lo que eleva el número de dosis administradas a 132.587.Navarra recibió ayer 17.550 dosis de Pfizer, a las que habría que sumar el millar de AstraZeneca que llegaron el viernes. En total dispone de 40.000 dosis que espera inocular en la próxima semana. Las personas que han completado su vacunación hasta la fecha son 42.705, tras recibir el domingo su segunda dosis 681 de ellas. En esta campaña por vacunar cuanto antes, Navarra ha inoculado al menos una dosis al 81% de su población mayor de 80 años (son 41.166 personas y se ha vacunado a 33.340), mientras que el 33% ya ha sido inmunizado al recibir la pauta completa de vacunación. Estos que han recibido la segunda dosis son ya 13.618 navarros.Si la buena nueva de las vacunas dibuja una sonrisa en el panorama, la situación de infecciones y contagios invita a esconder la mueca bajo la mascarilla. La situación es preocupante y Salud está alerta por el posible confinamiento de otros municipios en los que se está detectando un crecimiento de casos inusual en los últimos días (caso de Cadreita, con 28 casos en dos días). Sin ir más lejos, Arguedas queda desde hoy cerrada perimetralmente, como ya está Milagro.El virus está haciendo estragos de nuevo favorecido por la mayor transmisibilidad de la cepa británica, que está contagiando en masa a contactos estrechos y convivientes. En la Ribera se han registrado 151 casos en los últimos tres días, el 29% de los detectados en toda la geografía foral.El mapa de contagios se ha generalizado y ya empieza a ser relevante la incidencia del virus en los hospitales navarros, que presentan una ocupación general y en pacientes críticos como la que se daba a mediados de febrero. Con la salvedad de que en esta ocasión, la pandemia sigue al alza en cuanto a infecciones y hospitalizaciones y entonces se encontraba en una tendencia a la baja. Esta semana ha habido otros 58 ingresos y las UCI ya cuentan con 24 pacientes.Los casos han crecido esta semana en Navarra un 10,5%. Son ya tres semanas seguidas con el covid en un crecimiento continuo, si acaso en esta ocasión con una pendiente menos pronunciada. En la semana del 8 al 14 de marzo Navarra sumó 379 contagios, la semana siguiente llegó a 612, entre el 22 y el 28 de marzo alcanzó los 1.076 y en la semana pasada se sumaron 1.189 casos, a una media diaria de 169 contagios.La positividad de los contagios se disparó ayer sin ir más lejos por encima del 10%. Hubo un 10,9% de casos que dieron positivo. Uno de cada diez que fueron a hacerse PCR dio positivo. Una tasa tan alta no se daba desde el 17 de enero. La media semanal de positividad se situó en el 7,25%. Son números que hacen mirar atrás con incertidumbre. Ello ha coincidido además con el cambio de instalaciones logísticas de Refena a Forem, donde las PCR se realizan en un vehículo de gran tamaño en el que los últimos días se ha retrasado la citación para efectuarse dichas pruebas. Por ello, desde el fin de semana se ha habilitado el viejo colegio de Maristas, en la avenida Galicia de Pamplona (en realidad una carpa instalada en el frontón y en los porches exteriores del centro) para la realización de pruebas diagnósticas de PCR.

La tasa de positividad se situó el domingo en Navarra en un 10,9%, en una jornada en la que se detectaron 175 nuevos casos positivos de infección por covid-19, según los datos facilitados por el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN), después de realizar en el sistema público de salud 1.593 pruebas (1.127 pruebas PCR y 466 test de antígenos). El domingo se produjeron seis ingresos relacionados con el coronavirus, dos de ellos en la UCI, y se registró el fallecimiento por esta enfermedad de una mujer de 86 años, con lo que el número total de muertes confirmadas por esta causa en Navarra asciende a 1.127.

Por zonas, en Pamplona/Iruña y su comarca se registraron el 31% de los casos positivos, en el área de Tudela, el 32% y en la de Estella-Lizarra, el 21%. Los demás positivos (16%) se reparten por otras zonas de Navarra.

En cuanto a la distribución por franjas de edad de los nuevos casos registrados, el grupo mayoritario es el de 30 a 44 años, con el 25%, seguido por el de 60 a 75 años, con el 23%. A continuación, se sitúan los grupos de 45 a 59 años, con el 20%, y el de los menores de 15 años, con un 15%. Finalmente, se encuentra el grupo de 15 a 29 años, con el 11%, y el de los mayores de 75 años, con un 6% de los nuevos contagios. La edad media de los nuevos positivos se sitúa en los 43,5 años. Con respecto al género, el 51% de los casos son hombres y el otro 49%, mujeres.

OCUPACIÓN HOSPITALARIA Desde la perspectiva de la ocupación hospitalaria, según informa el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, tras el balance de ingresos y altas, 150 personas permanecen ingresadas con y por covid-19 (cinco más que el día anterior), 24 de las cuales se encuentran en puestos UCI (dos más) y otras 14 en hospitalización domiciliaria (misma cifra). Los demás, 112 pacientes, están en planta (tres más). Todas estas personas dieron positivo en una prueba PCR, sea esta infección o no el motivo de su ingreso hospitalario, y ocupan espacios covid-19. La incidencia acumulada de infecciones por el virus, según los reportes diarios, se sitúa en Navarra en 55.056 casos confirmados.